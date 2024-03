¿Yina Calderón llega a La Casa de los Famosos? Tiró pulla a La Segura y Karen Sevillano

Hace varios días, la producción de La Casa de los Famosos anunció que en próximos días llegarán nuevos concursantes. Desde entonces, los televidentes especulan sobre los nombres de quienes podrían ingresar y el de Yina Calderón es uno de los que más suena.

Yina Calderón habló sobre su participación en ‘La Casa de los Famosos’

Curiosamente, los rumores sobre la posible participación de la huilense en este reality show no solo surgieron entre los televidentes, sino también en los 16 concursantes que continúan en juego.

Omar Murillo, actor conocido como ‘Bola 8′, habló al respecto en días recientes y dijo estar muy seguro de que la exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele será su nueva compañera. Ante esta posibilidad, varias de las celebridades se mostraron sorprendidas, entre ellas Sandra Muñoz.

“¡Qué entre entonces!”, aseguró la modelo en un video que la propia Yina Calderón compartió en su cuenta de Instagram, y al que respondió: “Es mejor que doña Villana y esa veterana que cree que tiene 15 (Sandra) no me invoquen. Calladitas, niñas, calladitas porque se puede estar cambiando de decisión”.

Estas palabras de la también influenciadora y empresaria contrastan con las que dijo al inicio de la temporada, cuando descartó su llegada a este programa: “Yo quiero aclararles algo muy importante, porque es que tengo una cantidad de mensajes, o sea, hasta mis abuelos me han llamado a preguntarme ¿verdad qué te vas a ‘La Casa de los Famosos’? (…) Pero no, no voy a ‘La Casa de los Famosos’ esta temporada. Gracias por solicitar mi asistencia, no voy esta temporada, no me esperen el lunes”.

La pulla de Yina Calderón a ‘La Segura’ y a Karen Sevillano

Para nadie es un secreto que Calderón y las influenciadoras caleñas no tienen una buena relación. Con Nathalia Segura, por ejemplo, la opita ha discutido en diferentes ocasiones y de los fuertes comentarios que han cruzado hay evidencia, incluso, en publicaciones hechas por medios de comunicación.

Por esta razón y ante los rumores de su ingreso a La casa de los Famosos, la polémica figura de redes sociales aprovechó para dejarle una pulla a sus colegas y rivales.

“Es mejor que tengan miedo, doña Villana y doña Insegura”, escribió Yina Calderón, lo que avivó todavía más los rumores que rondan alrededor de su futuro en el reality show del canal RCN y Vix.