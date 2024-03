¿Andrea Valdiri está embarazada? La influenciadora despertó las dudas

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido para redes sociales más populares en Colombia. Su historia de vida, sus antiguas parejas, sus problemas personales y otros aspectos, suelen convertirla en tema de conversación entre miles de personas.

Tal y como ocurrió en días recientes, cuando se empezó a especular sobre su supuesto embarazo.

Andrea Valdiri en el embarazo de Adhara, su segunda hija, Fotografía por: andreavaldirisos

¿Andrea Valdiri está embarazada?

A través de Instagram, Facebook, TikTok y otras plataformas, circula el rumor y la duda sobre si la barranquillera está a la espera de un tercer hijo.

Los comentarios surgieron gracias a la propia Andrea Vadiri, quien compartió una publicación en la que manifestó su deseo de darle hermanos a sus hijas Isabella y Adhara.

“Hoy me di cuenta de que quiero ser mamá de cinco pelados (niños). ¿Tú te imaginas que en mi próximo embarazo sean mellizos? Yo me di cuenta de que quiero el equipo de fútbol. Hoy me di cuenta de que soy mejor mamá que nunca”, sostuvo Andrea Valdiri, quien dijo entre bromas que está recibiendo ‘hojas de vida’ para evaluar al padre de sus futuros hijos.

Fue entonces cuando los rumores y especulaciones comenzaron a rondar entre los fanáticos de la barranquillera, que reaccionaron con comentarios como: “Así fue la vez de Adhara y a las semanas contó que la estaba esperando”, “me huele a embarazo”, “bien por ella que tiene la capacidad económica y el tiempo para tener hijos” y “así es que se deben traer niños a este mundo, planeados y con todo el respaldo”.

La influenciadora que defiende a Felipe Saruma y ataca a Andrea Valdiri

Hace varias semanas, Yina Calderón opinó sobre la ruptura entre Saruma y Valdiri, quienes se casaron en abril de 2022 y terminaron con la relación luego de un año y medio, aproximadamente.

“Yo siento que Felipe no es un mal muchacho. Incluso, cuando estaba con Andrea muchas veces dije que no me parecía mal muchacho. Por el contrario, yo siento que ese tipo ha sido todo un caballero, lo que pasa es que la arpía de la exmujer le está buscando la lengua (...) Y miren que la vieja usa típicas frases de alguien que quiere hacer quedar mal al chino, pero él es tan caballero que ni les contesta ¡Tan lindo! ¡Me encanta Felipe! O sea, porque no habla de la otra y dice cosas entonces es morrongo, pero si sale y habla entonces no sería un caballero ¡Es que no nos entiende nadie, querida!”, aseguró por medio de sus historias de Instagram.

Posteriormente, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele envió un contundente mensaje a Andrea Valdiri, a quien señaló de sentirse atraída por un famoso reguetonero.

“Yo siempre les dije a ustedes que esa mujer es terrible y es una trepadora. Le gustan los manes con plata, entonces para ella Saruma como que no. Yo creo que a ella le gusta Blessd y se lo quiere comer, por eso es que ella... Uy, yo callada”, concluyó Yina Calderón.