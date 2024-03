Jhon Alex Castaño protagonizó fuerte escándalo con empresario extranjero ¿Qué pasó?

Jhon Alex Castaño, el cantante de música regional colombiana, se convirtió en el protagonista de una de las polémicas más comentadas de este 30 de marzo en redes sociales, por cuenta de los señalamientos que recibió de un empresario extranjero.

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño. Fotografía por: Instagram

¿De qué acusan a Jhon Alex Castaño?

Hans Dieter Otto es el dueño del bar en Barcelona, España, que contrató al ‘Rey del Chupe’ y al Charrito Negro para una presentación en ese lugar.

Sin embargo, el empresario se pronunció muy molesto en redes sociales con Jhon Alex Castaño, a quien señaló de una presentación mediocre. Además, aseguró que se mostró conflictuado cuando le solicitaron interpretar una canción de Darío Gómez.

“Primero, vino con cinco músicos. Un hombre de esta categoría que viene con cinco músicos, me cobra bastante dinero y ponen pista. Normalmente, su banda tiene nueve músicos. Segundo, nosotros le pedimos que tocara un dueto con Charrito Negro para que cantaran ‘Nadie es eterno en el mundo’, en memoria de Darío, y este señor me responde que no es imitador de Darío”, contó el empresario.

“Escúchame bien, Jhon Alex Castaño, ojalá tuvieras el honor de ser el imitador de Darío Gómez porque él sí era un señor y siempre fue amable con su público. Tú, ni siquiera, hiciste una sola foto con nadie ayer. Viniste con una banda pobre y cobras mucho. Ni Luis Alberto Posada, ni Charrito Negro, ni Luis Alfonso, tuvieron un problema con tocar una canción de Darío Gómez. Tú no eres ni el príncipe ni la ama de casa del despecho”, concluyó Hans Dieter Otto.

Jhon Alex Castaño respondió a los señalamientos

Por medio de su cuenta de Instagram, ‘El Rey del Chupe’ se pronunció sobre lo ocurrido en Barcelona.

“Yo creo que todo Colombia y toda la gente que me conoce sabe que más seguidor de Darío Gómez que yo no hay nadie, ni tampoco alguien más bebedor que yo con su música (...) pero quiero aclarar que no hay una prueba (mensaje o nota de voz) ni respuesta mía en la que yo haya dicho: ‘No soy émulo de Darío’. Por fortuna, Dios permitió que mi primer canción, que fue ‘De bar en bar’, se pegara de una, pero nunca dije que no fuera imitador de Darío ni nada de esas cosas”, explicó.

De igual manera, Jhon Alex Castaño desmintió que haya tocado con pistas, como lo señaló el hombre que lo contrató en Barcelona. Además, advirtió que esa ha sido de sus mejores presentaciones en su gira por Europa, en cuanto a cercanía con el público, y que tiene varios videos que lo demuestran.

“Se cantó como un berraco y en el escenario, como lo van a ver en unas historias que vamos a subir, estuve arrodillado, agachado, echando carreta, hablando paja, echando chistes y hasta cantándole a los celulares de la gente, entonces no veo la parte egoísta o donde dicen que yo fui grosero”, añadió.

Por último, el músico risaraldense aclaró el tema de las fotos que no dio al finalizar su presentación en Barcelona: “Cuando no se dan fotos después de un evento es porque la logística no da, no hay buen manejo o, simplemente, la gente está muy borrachita. Yo no sé si ustedes han cantando una hora o una hora y media, pero uno queda cansado, como cuando juega un partido de fútbol. Y, por mi parte, yo doy unas 15 o 20 foticos, pero nunca me quedo una o dos horas en esas”.