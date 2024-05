Yina Calderón conoció la hija de Epa Colombia y reveló el nombre de su futuro hijo

Hace un tiempo, se rumoraba que Yina Calderón y Epa Colombia eran enemigas pues las creadoras de contenido protagonizaron varias peleas virtuales a través de sus redes sociales, haciéndole creer a la gente que no se soportaban.

En realidad, las cosas no son así. Las influenciadoras son buenas amigas y, al parecer, todo se trataba de una estrategia de marketing para ganar seguidores y mantenerlos entretenidos.

Foto de Yina Calderón con la hija de Epa Colombia

Ayer, Daphne Samara, hija de Epa Colombia, cumplió su primer mes de nacida. En su cuenta de Instagram, Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, hizo varias publicaciones mostrando el crecimiento que ha tenido la pequeña en sus primeros 30 días.

Yina Calderón aprovechó ese día especial para ir a conocer la niña de manera presencial. En su perfil publicó dos fotos con la bebita en brazos. “Que Dios tenga a tu hija llena de mucha salud @epa_colombia es una niña muy hermosa tiene unos ojos azules divinos 😵😍 aunque en la última foto ya me lloró”, escribió en la descripción del post que ya cuenta con miles de likes y comentarios.

¿Yina Calderón quiere ser mamá?

Lo que llamó la atención de los seguidores no fue precisamente la foto con la bebé, sino la curiosa confesión que hizo Yina al revelar sus planes de convertirse en madre y el posible nombre que tendría su hijo, en caso de que fuera un niño. “¿Qué tal me vería de mamá? ¿Me luce? De pronto y me anime a tener a Baltazar”, se lee.

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos de los internautas criticaron a la influenciadora por ese particular nombre. “Qué pesar me da desde ya con el pobre Baltazar”, “con ese nombre ya ese bebé decidió no nacer”, “ay no, ese nombre nada que ver”, “pobre niño”, “se va a tirar al bebé con ese nombre”, comentaron algunos usuarios.

De igual manera, la foto de la bebé no pasó desapercibida. Epa Colombia recibió muchas felicitaciones de los cibernautas, pues afirman que la niña es preciosa: “está divina”, “esos ojos azules tan lindos”, “se parece a Karol”, “la hija de Epa Colombia está muy linda”, “se ve muy linda”, “hermosa esa bebé”.

Explosiva declaración de Yina Calderón sobre Lina Tejeiro

En redes sociales se ha podido evidenciar que, Lina Tejeiro y Yina Calderón no han tenido la mejor relación. De hecho, en varias oportunidades se han lanzado fuertes ‘pullas’.

Recientemente, la empresaria de fajas estuvo como invitada en la emisora Los 40 donde habló de varios detalles de su vida personal y profesional. Allí, la influenciadora reveló por qué la actriz y presentadora de La casa de los famosos no es de sus afectos.

“Nosotros estábamos en ‘Cabaret’ (...) entonces yo la ví. Estaba recién salida de Protagonistas (de Nuestra Tele). La ví y dije “Samy” la de ‘Padres e Hijos’ y me fui a pedirle una foto. Gracias a ella, yo no le pido fotos a nadie. Yo fui a pedirle una foto y le dije: ‘ay, me regala una foto’ y ella muy amablemente me dijo ‘sí’. Yo me le hice al lado y nos tomamos la foto. Cuando yo me volteo para irme, me doy cuenta que ella le hizo a la amiga así (seña de vomitar) que yo que asco. Entonces yo dije: ¿cómo es posible que yo venga a pedirle una foto y esta mujer se porte de esta manera?”, contó Calderón.

No obstante, ese rifirrafe entre ellas no quedó ahí. Más adelante tuvieron un cruce de comentarios en redes sociales que dejó en evidencia que, en definitiva, no son compatibles:

“Desde ahí, no me simpatiza, pero no pasó a más. Ya luego, ella se metió en contra del Circo de los hermanos Gasca, que son amigos míos, entonces yo dí mi punto de vista, me metí de sapa como siempre. Entonces ella dijo que Raúl Gasca debía darme trabajo porque yo era una ‘payasa’. Ahí empezó la pelea. yo le dije que era una resentida porque Andy (Rivera) nunca iba a volver con ella y no la quiere y que dejara de rogarle”.