Epa Colombia generó polémica al revelar el orden de los apellidos de su hija

Epa Colombia es una de las generadoras de contenido más comentadas del país. La también empresaria se ha convertido en tendencia en las últimas semanas luego del nacimiento de su hija Daphne Samara, fruto de su amor con Karol Samantha.

Daphne Samara, la hija de Epa Colombia, nació el 9 de abril. Fotografía por: Instagram

Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, ha expresado su felicidad por ser mamá por primera vez. En su cuenta de Instagram donde tiene 5,2 millones de seguidores, ha publicado varias imágenes de la bebita, quien nació el 9 de abril.

¿Qué apellidos tiene la hija de Epa Colombia?

Una de las dudas más frecuentes de los seguidores de la empresaria tiene que ver con los apellidos que tendrá la niña, teniendo en cuenta que la bebita no tiene una figura paterna, sino que, a cambio, tiene dos mamás.

Recientemente, la creadora de contenido publicó un video despejando las dudas y contando cómo eligieron el orden de los apellidos que llevará la niña. “Amiga tengo que contarte algo, imagínate que tenemos que registrarla, entonces dijeron cuál será el primer apellido si el de Karol o el mío. Hicimos ‘chim pum papas’, y quedó el mío, qué felicidad, o sea que primero va a ser el mío, entonces cuando la llamen por B de Barrera”, dijo muy contenta.

Sus palabras generaron polémica en redes: “¿y cómo le ponen en el registro, sin padre con dos madres, o cómo?”, “qué locura”, “el de la madre debe ser primero”, “yo la hubiese tenido sola por temas legales más adelante”, “esa bebé es más suya que de su esposa”, “es justo porque fuiste tú quien tuvo que pasar por todo el proceso”, “me hace reír la forma de tomar decisiones”.

Foto de Epa Colombia cuando era niña, ¿se parece a su hija?

Epa Colombia publicó también una foto suya cuando era bebé y la comparó con su hija Daphne Samara. “La reina, la mini. Matilda a los 2 años ya había aprendido lo que la mayoría aprende a los 30 años, a ser autosuficiente”.

La imagen ha sido reposteada en varias cuentas que siguen la vida de los famosos. Algunos usuarios comentaron al respecto: “siento que sí parecen”, “estoy confundida, pero qué ternura”, “ojalá no se parezca a la mamá”, “ay noo, pero qué belleza”, “la reina y la mini reina, me encanta”, “más grandecita sabremos si se parecen o no, todavía está muy chiqui”, “bendiciones absolutas”.