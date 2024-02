¿Yina Calderón quiere ser mamá?: “estoy considerando la idea”

Yina Calderón es una de las ‘influencer’ más comentadas del país. Aunque varias veces le han cerrado su cuenta de Instagram, en la que abrió más recientemente cuenta con 617 mil seguidores, con quienes comparte muchos detalles de su vida privada.

La generadora de contenido Yina Calderón se refirió a sus planes de convertirse en madre. Esto contó. Fotografía por: Instagram

Yina Calderón está soltera

La generadora de contenido ha sido protagonista de múltiples escándalos en redes junto a otros generadores de contenido; sin embargo, quiso apartarse un poco de la polémica para hablar sobre su vida privada y sus planes a futuro.

La también DJ reveló que está soltera y que, aunque no lo crean, ha estado ‘entusada’. “Yo no me olvido de los hombres tan rápido, es que ustedes creen que yo no tengo sentimientos, a mí me da tusa, y siento mal. Ahorita con este pelao que terminé me dio, yo estaba en Medellín y estaba entusada. Si yo me retiro, porque normalmente soy yo la que los deja, es porque los puedo amar a ellos, pero me amo más a mí misma”, dijo en un ‘en vivo’ en sus redes sociales.

De igual manera, se refirió a las características de los tipos de hombres que le llaman la atención para iniciar una relación sentimental: “así tenga que tener 500 novios, hasta que yo no me sienta completamente feliz y yo no sienta que me aman, que me quieren, porque no se trata de que tengan plata, sino que me sienta amada, respetada, que yo sienta que dan la vida por mí, pues seguiré besando sapos, pero tiene que llegar en algún momento”.

También, Yina se enfatizó en la importancia de conseguir una pareja que le de el lugar que a ella le gustaría que le dieran: “lo que más amo en un hombre es que sea caballeroso, que tenga sueños y metas, pero que a mí me de mi lugar. Cuando yo siento que no me dan el valor que me merezco, me ‘abro’ y me consigo otro”.

Yina Calderón quiere inseminarse para ser mamá

En el mismo ‘en vivo’, un usuario le preguntó sobre sus planes de convertirse en madre: “¿Quieres tener hijos?”, le escribieron en un comentario, a lo que respondió: “de pronto, estoy considerando la idea de inseminarme, la verdad, pero no aún. No aún porque todavía tengo sueños que cumplir sola. Yo quiero de verdad enfocarme a cumplir un sueño que tengo este año grande, entonces no siento que todavía sea el momento de tener hijos, pero sí me gustaría inseminarme, o sea para que el chino sea solo mío, no tenga que compartirlo”, aseguró.

