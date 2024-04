Yina Calderón arremete contra Andrea Valdiri: “Ella sin Saruma esta caída”

La empresaria Yina Calderón es sin duda una de las figuras públicas más polémicas y controversiales a nivel nacional; por lo general, la exprotagonista de novela no tema en compartir su punto de vista sobre situaciones o personas. Hecho que la ha puesto en el ojo del huracán en reiteradas oportunidades.

Yina Calderón de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Precisamente, hace unos instantes, se convirtió en viral un video en el cual Yina Calderón da su punto de vista sobre lo que piensa y cree de la también influenciadora barranquillera Andrea Valdiri; quien, recordemos, estuvo casada con Felipe Saruma durante casi dos años.

Cabe mencionar que, Andrea y Felipe dieron a conocer el 23 de noviembre del 2023 que su unión matrimonial había llegado a su fin hace algunos meses; sin embargo, ellos seguían compartiendo agradables momentos en compañía de amigos y familiares; pues ambos se caracterizan por tener muchos allegados, pero pocos amigos.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma ¿Cantante vallenato fue el culpable de la ruptura? Fotografía por: Instagram Felipe Saruma

Yina Calderón arremete contra Andrea Valdiri

En el clip, Yina aparece en lo que sería una de las habitaciones de su casa; espacio en donde habitualmente genera algunos de los videos que comparten en sus redes sociales.

“Por lo que voy a decir, se me puede venir el mundo encima, pero el talentoso ahí era Saruma. ¿Dónde está Valdiri? Valdiri está más caída que un /&%$#! (…) Era Saruma el que editaba, el de las ideas. Sin Saruma a su lado, la pelada qué va a hacer”, aseguró Yina Calderón.

En medio de sus declaraciones, la también Dj aseguró que Saruma sigue creando un excelente contenido audiovisual, mientras que, según ella, la barranquillera anda perdida y “está caída”

“A ella le va tocar tomar el teléfono y llamar otra vez a Saruma para que le dé las ideas, le edite los videos y le dé todo el conocimiento que ese chino le daba” añadió Yina en su contundente declaración.

Tras lo comentado por Yina, miles de cibernautas no dudaron en reaccionar y manifestar su puesto de vista, pues creen que Yina está siendo injusta o no tiene fundamentos concretos para criticar a Andrea. “Yo veo a la valdiri muy feliz viajando por el mundo 🌍 y ud aquí nah hablando de la vida de otra?”. “¿Pero si a Saruma lo conocimos fue por ella no?”, “Por culpa de la Valdiri tengo que darle la razón a Yina”, “aldivia no necesita nadie para brillar ella tiene luz propia ❤️” y “La verdad es que si, la Valdiri se ve quedada en cuanto a contenido”, han sido algunas de las posturas que se han citado en la publicación.