Foto: cibernautas aseguran que Melfi se parece a Lady Tabares, ¿tendrán la razón?

Desde su estreno, La casa de los famosos Colombia se ha posicionado como uno de los reality show más vistos y populares a nivel nacional. El drama, el romance, los chismes y las estrategias son algunos de los factores por los que, los televidentes no se pierden ni un solo minuto del programa de convivencia del Canal RCN.

Miguel Melfi: polémica dentro de ‘La casa de los famosos’

Sin duda, la participación de Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia no pasado desapercibido; el panameño se ha visto involucrado en una que otra situación incómoda debido a las tensiones que se viven dentro del reality show del Canal RCN.

Precisamente, una de las más polémicas y comentadas en redes sociales fue el fugaz romance que vivió con la actriz Nataly Umaña, quien se encontraba casada con el actor y empresario Alejandro Estrada. Cabe mencionar que, la pareja le puso fin a su compromiso matrimonial en medio de una de las galas del programa de televisión. “Pensé que éramos un nosotros, pero no fue así (…) Te deseo lo mejor. Hasta luego, mejor hasta nunca”, aseguró Alejandro, entregándole su argolla de matrimonio.

Por esta foto, cibernautas aseguran que Melfi se parece a Lady Tabares

Recientemente, el habitante de La casa de los famosos Colombia, Miguel Melfi dejó los miedos atrás y decidió realizarse un drástico cambio de look en su cabello, pues el panameño decidió aclararse un poco el tono de este.

Tras lo sucedido, cientos de cibernautas y televidentes no duraron en reaccionar y hacer uno que otro meme. Precisamente, en uno de estos, compararon al actor y cantante panameño con la actriz y escritora Lady Tabares, quien logró un alto reconocimiento a nivel nacional luego de protagonizar la película La vendedora de rosas, dirigida por Víctor Gaviria.

“Espero Lady Tabares logré ganar La casa de los famosos” dice el título de la imagen que se viralizó y ha causado revuelo en redes sociales.

“Y por qué están comparando Lady Tabares con Paquita La del Barrio”, ¡¡¡”😂 me encanta su humor viejo y me gozo cada güevonada que dice billonarias bendiciones en su camino!!!”, “¿Son hermanos? 😂”, “Melfi el vendedor de rosas”, “ajajaja esto es Lo mejor que he visto😂😂😂👍🏻” y “😂Cómo se va a poner ese tinte, quedaron iguales”, han sido algunos de los comentarios que ha recibido el post por parte de los cibernautas y televidentes.