Influenciadores casi pierden los pies por peligroso reto: “todo por dinero”

Hoy en día, los retos virales en redes sociales están poniendo en riesgo la vida de los influenciadores, quienes, por ganar, fama, dinero y seguidores, hacen lo que sea sin importar las consecuencias.

Te puede interesar: Periodista y modelo murió luego de una cirugía maxilofacial, ¿quién era?

Influenciadores Fotografía por: Cortesía

En las últimas horas, medios brasileños reportaron el caso de unos jóvenes, creadores de contenido, quienes recrearon en sus redes sociales un peligroso reto que, por poco, les hace perder sus pies.

¿Qué pasó con MC Thammy y por qué casi pierde sus pies?

La creadora de contenido brasileña, apodada como MC Thammy, junto con un grupo de amigos, decidió hacer un reto que consistía en permanecer de pie con sus pies metidos en un balde con agua salada helada, durante al menos 15 minutos, sin sacar en ningún momento sus extremidades de ahí. El reto era parte de un show llamado N1 influencers.

Lo que han reportado hasta el momento medios locales es que, cuando la influenciadora sacó los pies del agua, notó que sus dedos habían tomado un color negro, sumado a un fuerte dolor. Sus otros amigos se encontraban en la misma situación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Influencers são hospitalizados com queimaduras após prova em reality show.



MC Thammy, Artur Braz e Teus Neiff foram feridos no programa online promovido pelo cantor de brega funk Anderson Neiff, no Recife.https://t.co/mHYY42eebB pic.twitter.com/sPV9MB1RNR — POPline 🎧 (@POPline) April 8, 2024

Inmediatamente, fue atendida por personal médico y tras una serie de exámenes, le informaron que había un riesgo de trombosis, si hubiera mantenido un minuto más sus pies dentro del agua, causándole una necrosis, es decir, la muerte del tejido corporal.

La misma joven concedió una entrevista para el portal ‘G1′ y reveló: “tenía quemaduras de primer grado en el exterior de ambos pies y de segundo grado en el interior. Si me hubiera quedado allí unos minutos más, podría haber perdido incluso el pie”.

Teus Neiff y Artur Braz, aimgos de la influenciadora brasileña también sufrieron quemaduras similares, por lo que tuvieron que ser internados en una clínica para tratar las lesiones.

📰-Influenciadores sofrem queimaduras durante prova de reality



MC Thammy e Artur Braz ficaram por mais de 15 minutos com os pés no gelo e sofreram queimaduras na região. O rapaz está internado



Leia: https://t.co/VXKoCONXy8 pic.twitter.com/2MoOwGtMVp — Jornal de Alagoas (@JornaldeAlagoas) April 8, 2024

Vea también: Falleció integrante del grupo Kvrass: “qué tristeza su partida”

Por su parte, Anderson Neiff, organizador del show se disculpó por lo ocurrido. “Hubo una prueba de resistencia y no me di cuenta de lo que podría pasar después. En cuanto sacaron los pies del hielo, empezaron a gritar de dolor. Me quedé en estado de ‘shock’. Pido disculpas por haber hecho esta prueba, por haber contratado a un bombero no preparado”.

La joven expresó su arrepentimiento por haber realizado ese reto. “No entendí que me estaba lastimando durante la carrera. ¿Quién en su sano juicio querría hacerse daño por dinero? Cien mil reales no me darían un pie nuevo... Tenía mucho miedo de perder los dedos... Sentía como si no hubiera circulación sanguínea y parecía como si estuviera congelado. No se movía, tanto que ni siquiera podía salir del cubo”.