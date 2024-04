Yeison Jiménez, desesperado con situación que perjudica su imagen: “Ayúdenme”

Aunque Yeison Jiménez goza de éxito en la música, así como de una cómoda posición económica, hay una problemática que lleva tiempo afectando su imagen.

Y aunque en diferentes ocasiones el cantante se ha pronunciado al respecto, tal parece que todavía no encuentra una solución definitiva.

El problema que afecta a Yeison Jiménez

En horas recientes, el músico caldense compartió una publicación en su cuenta de Instagram. Allí, advirtió que la suplantación a su identidad en redes sociales continúa.

Sin embargo, ahora los delincuentes cibernéticos no solo se dedican a robar o estafar a nombre del artista, sino que encontraron una nueva modalidad para sacar beneficio a costa suya.

Según Yeison Jiménez, hay personas dedicadas a crear cuentas con su nombre y foto de perfil, por medio de las cuales solicitan imágenes privadas a despistadas seguidoras.

“No tengo ninguna cuenta privada, no se dejen estafar ni pedir fotos ¡Ayúdenme a reportar a este h*!”, escribió el intérprete de Aventurero y Mi Venganza.

Como prueba de su denuncia pública, agregó la captura de pantalla de una conversación en la que el presunto estafador se disculpa con una de sus víctimas por un “movimiento en falso”:

“Agradezco su apoyo constantemente en mi página. Espero no dejen de apoyar. Normalmente no hablo con fans, pero me apoyas mucho, por eso te contacté con mi cuenta privada, lo siento si hice un movimiento en falso“.

Familia de Yeison Jiménez también resultó perjudicada por esta problemática

Hace apenas cuatro meses, el antiguo jurado de Yo me llamo advirtió que, incluso, sus hermanos son víctimas de los perfiles falsos en redes sociales, pues los crean a su nombre y contactan a otros usuarios a través de diferentes excusas, pero con la única intención de robarles su dinero.

Hay evidencia gráfica que demuestra cómo estas personas fingen vender celulares, solicitan el pago de la mitad del dinero y prometen un envío que jamás llega a su destinatario. Además, han optado por escribirle a amigos cercanos de Yeison Jiménez y pedirles ayuda económica.

“Quería decirles que siguen tratando de robar a nombre de mi familia y de mis hermanos, Heidy Jiménez y Alejandro Jiménez, hay varios perfiles tratando de robar a la gente vendiendo celulares o pidiendo plata, diciendo que son mis hermanos y con mil cuentos más”, comentó el cantante en aquella ocasión.