Alejandro Estrada advirtió que no perdonará ni se reconciliará con Nataly Umaña

Desde que Nataly Umaña salió de La casa de los famosos, se ha especulado bastante sobre el futuro que le espera con Alejandro Estrada, teniendo en cuenta que, a pesar de la ruptura, sigue siendo legalmente su esposo.

Para aclarar algunas de las dudas que existen al respecto, el actor concedió una entrevista en la que, por sorpresa para muchos, aclaró que no planea perdonar ni reconciliarse con la tolimense.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña. Fotografía por: Vix

¿Qué dijo Alejandro Estrada de Nataly Umaña?

En una charla con 15 Minutos, el cucuteño respondió a todos aquellos que esperan una posible reconciliación, incluida la actriz.

Vea también: Ana Karina Soto y ‘Culotauro’ tuvieron incómodo roce en ‘Buen Día Colombia’

De acuerdo con Alejandro Estrada, su intención por ahora es alejarse completamente de Nataly Umaña, por lo que una segunda oportunidad no es posible ahora. Además, recordó que lo ocurrido con Miguel Melfi abrió una herida que debe sanar.

“La verdad, ahora no podría. No sería capaz y no lo viviría bien. Tampoco puedo hablar en el momento de perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar”, aseveró.

El también empresario se refirió a su proceso legal de divorcio y fue entonces cuando reiteró su intención de romper todo lazo con Nataly Umaña.

“Debemos definir quién se va a quedar con nuestras mascotas, un perro y dos gatas, lo que sí tengo claro es que no quiero discutir por nada. Espero cerrar el ciclo con ella y, si me preguntas, sí me quiero separar legalmente porque creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer”, concluyó Alejandro Estrada.

Las disculpas de Nataly Umaña a Alejandro Estrada

En la charla que tuvo con Buen Día Colombia, dos días después de su eliminación de La casa de los famosos, la actriz de Los Canarios y El cartel de los sapos le envió un mensaje a su esposo:

“Alejo, te pido perdón pido perdón y también lo hago con cada una persona en las casas porque, aunque no puedo hacer que cambien de opinión, quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas. Además, pido perdón a las mujeres que dicen que no se identifican conmigo, pero también le doy las gracias a los que dicen que tuve los pantalones de liberarme. Lo agradezco un montón (...) Aunque hay gente que no... a la que le digo entonces ‘perdón por sentir y ser humana’”.

Te puede interesar: Paola Jara mostró a su mamá en redes y le llovieron elogios ¿Quién es y cómo luce?

“He querido estar guardada, mirando y asimilando esta salida. Tenemos que hablar y tengo que pedirle perdón mirándolo a la cara, hay que saber cómo está y decirle a la cara que nunca quise hacerlo, mi intención jamás fue hacerle una maldad sino dejar de lado mi mundo real”, agregó Nataly Umaña en aquella ocasión.