Ana Karina Soto y Culotauro se hablaron duro en ‘Buen Día Colombia’: así fue el momento

Camilo Díaz, mejor conocido como Culotauro, se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los Famosos y, como es costumbre, fue el invitado del lunes en Buen Día Colombia. Sin embargo, durante su visita vivió un tenso momento con la presentadora Ana Karina Soto.

Vea también: Con estas fotos, Gago y Paola Solano, del ‘Desafío The Box’, mostraron la cara de su segundo bebé

¿Qué pasó entre Culotauro y Ana Karina Soto?

En medio de la entrevista, la conductora de Buen Día Colombia le preguntó al joven comediante por sus desplantes a Diana Ángel, actriz con quien tuvo un fugaz romance que terminó porque, según él, quería protegerla de los comentarios de sus compañeros en la casa.

“Está la imagen donde le corriste la cara, la imagen donde Diana te hizo un postre que tú le dejaste tirado, hay muchos comentarios con relación con tu comportamiento con Diana. Entonces, ¿Cómo tú explicas esos comportamientos poco caballerosos frente a Diana, si supuestamente estás cuidando a Diana?”, cuestionó Ana Karina Soto.

Te puede interesar: ¿Yina Calderón llega a ‘La Casa de los Famosos’? Ya tiró pulla a ‘La Segura’ y a Karen Sevillano

Ana Karina Soto y Culotauro en ‘Buen Día Colombia' Fotografía por: Captura de pantalla

Ante las palabras de la presentadora ocañera, Culotauro advirtió que se sintió atacado y por eso no dudó en responderle de la misma manera: “Me parece que las palabras ‘poco caballeroso’ como que me señalan (...) Yo fui consecuente con lo que hablé con ella, que ojalá lo hayan visto, de lo contrario pueden hacerlo por Vix, y es que...”.

Fue entonces cuando Ana Karina Soto interrumpió y añadió que ella, como sus otros compañeros del programa, siempre ven las transmisiones completas y están al tanto de todo lo que ocurre en La casa de los famosos.

“Me alegra, entonces pueden repetirlo. Hay una charla en la que yo le digo a Diana que lo mejor es que seamos amigos y tomemos distancia porque no quiero, de ninguna forma, que esto real y bonito que me está pasando contigo vaya de boca en boca y nos termine afectando“, contestó Camilo Díaz.

Hijo de Diana Ángel opinó sobre los desplantes de Culotauro

Ante la situación que vivía la pareja para aquel entonces, el programa Buen Día Colombia habló el pasado 27 de marzo con Ángel Damián Maldonado, hijo de la bogotana, quien sorprendió con su opinión al respecto:

“A lo mejor podemos confundir ese trato de coquetería y humor como algo feo, pero sí entiendo que puede ser hiriente y mi mamá se ha sentido ofendida con sus palabras”.

El hijo de Diana Ángel aprovechó la ocasión para hablar sobre la posibilidad de que su mamá hiciera parte del grupo que, tras la salida de Camilo Díaz, ahora solo conforman ‘Pantera’ y ‘Alfredo Redes’.

“No lo sé, ese circulo de ‘Culotauro’ es muy raro. Ella podría entrar en ese mundillo de la burla, pero no creo que sea lo más conveniente. Habría que mirar a ver, yo tengo la curiosidad, sería divertido y no me molesta”, aseguró el joven, quien también se dedica a la actuación.