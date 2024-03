¡Wow! Westcol presumió la lujosa casa de Aida Victoria Merlano: “ya es de los dos”

La semana pasada fue tendencia el nombre de Aida Victoria Merlano, luego de conocerse que, el Tribunal Superior de Bogotá, aumentó su condena de 7 a 13 años de prisión por el caso de la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano.

Aida Victoria Merlano Fotografía por: @aidavictoriam en Instagram

Por ahora, la generadora de contenido no ha sido enviada a prisión, pues, según ella, estará en libertad hasta que se responda el recurso de casación.”No me dieron orden de captura. El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación. Seguimos creyendo en la justicia y vamos a dar la pelea hasta el final”.

Así es la casa de Aida Victoria Merlano

En medio del escándalo judicial en el que se encuentra la generadora de contenido, Westcol, su novio, le ha brindado su total apoyo. De hecho, cuando se conoció la sentencia, le dedicó un amoroso mensaje: “Te amo con todo mi corazón... Ojalá todo el mundo pudiera conocerte, aunque sea un ratico para que se den cuenta de la persona tan increíble que eres. Gracias a todas las personas que están ahí apoyando a Aida. Yo creo que por primera vez todos pensamos lo mismo”. De igual manera, el creador de contenido ha mostrado a través de sus historias de Instagram, que ha estado junto a ella.

El fin de semana pasado, publicó unas imágenes presumiendo la casa de su novia. “Aquí estresadito... Esa cancha ni la ha estrenado. La casa es de mi novia, pero eso ya es de los dos”, dijo, mientras enfocaba su celular algunos lugares exteriores de la residencia.

Allí se puede observar que la casa cuenta con amplias zonas verdes, una cancha de microfútbol, piscina, un amplio parqueadero y es de dos plantas. Aunque no mostró más detalles, los internautas en redes no dudaron en dejar sus opiniones al respecto:

“¿Por qué los llamados influencer alquilan una casa y presumen como si fuera propio?”, “si ella está en juicio, ¿qué hace él mostrando las propiedades de ella?”, “dime qué presumes y te diré de qué careces”, ¿de los dos? Esa niña ha trabajado para tener sus cosas, ahora este qué”, son algunos de los mensajes que se leen.