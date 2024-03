¿Por qué Aida Victoria Merlano está libre tras ser condenada a 13 años de prisión?

Ayer se conoció el duro golpe judicial para la influenciadora Aida Victoria Merlano, luego de conocerse la sentencia del juez del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en firme una condena de 13 años en su contra por haber colaborado en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano. “Hizo parte de un actuar criminal: prestó un aporte esencial para la fuga de su madre”, dijo Fabio David Bernal, juez del caso.

Te puede interesar: Así reaccionó Aida Victoria Merlano al ser condenada a 13 años de prisión

Aida Victoria Merlano Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano al conocer la sentencia?

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 5,5 millones de seguidores, la generadora de contenido ha revelado varios detalles de su proceso judicial. Minutos después de hacerse oficial su condena, la creadora se pronunció a través de sus redes sociales.

“Mientras haya vida, hay esperanza. Esa es la vida, de momentos buenos y momentos que nos retan y nos hacen crecer. Yo sé que no soy la única lidiando con cosas difíciles, pero si nos vamos a caer, que sea peleando”, escribió junto a un video que subió en las historias.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

También agregó: “todo esto que está pasando es injusto, es duro, pero aquí estamos, parados en la raya, vamos a dar la pelea, porque así uno tiene que hacerlo, con dignidad, mirando esos miedos de frente y diciendo ‘a mí nada me va a quedar grande’, este es solo un mal momento”.

Si la condenaron, ¿por qué sigue libre?

Tras conocerse la decisión del juez, se habló de una orden de captura inmediata. Sin embargo, la generadora de contenido desmintió que fuera así y explicó las razones por las cuales todavía no ha sido enviada a la cárcel.

“No me dieron orden de captura. El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación. Seguimos creyendo en la justicia y vamos a dar la pelea hasta el final”.

Vea también: ‘Día a Día’ está de luto: murió inesperadamente chef que atendió a Luis Miguel

¿Aida Victoria Merlano tendrá casa por cárcel?

Algunos seguidores de la influencer se han estado preguntando si la creadora de contenido cumplirá la sentencia en una cárcel o en prisión domiciliaria. Sobre eso, Aida aclaró: “yo sé que parece absurdo, (yo todavía no lo creo), pero la condena del Tribunal sí fue por 13 años de prisión sin derecho a casa por cárcel. Es una condena injusta, pero no me permitieron estar en libertad hasta que la corte decida”.