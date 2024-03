Así reaccionó Aida Victoria Merlano al ser condenada a 13 años de prisión

En las últimas horas, la generadora de contenido Aida Victoria Merlano fue sentenciada en segunda instancia a 13 años y ocho meses de cárcel por el delito de favorecimiento de la fuga de su mamá, Aida Merlano.

Aida Victoria Merlano Manzaneda Fotografía por: Cristian Garavito / El Espectador

El 1 de octubre del 2019 en la localidad de Usaquén, la excongresista se encontraba en un consultorio odontológico, cuando, de repente, bajó por una cuerda desde el tercer piso y escapó en una moto hacia Venezuela, a plena luz del día.

En el país vecino permaneció oculta hasta el 2020 cuando las autoridades la capturaron y la extraditaron a Colombia. Merlano se convirtió en la primera política en la historia del país en ser condenada por compra de votos.

Aida Victoria Merlano, ¡a la cárcel!

Tras la fuga de su mamá, en el 2022 Aida Victoria Merlano había sido condenada, en primera instancia’, a siete años de prisión domiciliaria, no obstante, un juez de la Sala de decisión Tribunal Superior de Bogotá volvió a fallar en su contra, esta vez, quitándole ese beneficio con el que contaba desde hace dos años y ordenando la captura inmediata.

¿Por qué condenaron a Aida Victoria Merlano?

La generadora de contenido, quien es pareja de Westcol, también influencer, no solo fue condenada por el delito de favorecimiento de la fuga de presos, sino también por el uso de menores para la comisión de delitos, ya que Aida Merlano (mamá), quien en el 2019 fue condenada a más de 16 años de prisión por delitos electorales, estaba en el consultorio odontológico junto a su hijo de 17 años y la hoy influenciadora. Según el juez, Aida Victoria utilizó a su hermano para concretar el delito.

De acuerdo con el juez que dictó la sentencia de la creadora de contenido, “Aida (hija) habría ingresado al consultorio los elementos indispensables para la fuga. Entre ellos la soga por la cual descendió del piso tercero del edificio y los guantes que para ello utilizó. Elementos que entraron al lugar en un maletín color negro”.

Reacción de Aida Victoria Merlano tras conocer la sentencia

La audiencia se llevó a cabo esta mañana. Durante todo el tiempo la influenciadora mantuvo apagada su cámara hasta el momento que escuchó la sentencia y le preguntaron: “¿La señora Aida Merlano Manzaneda tiene alguna manifestación?”.

Enseguida, Aida encendió su cámara y contestó: “Ninguna manifestación señor juez, solo lo que manifestó mi abogado”.

Horas antes de la audiencia, la influenciadora había puesto unas historias en su cuenta de Instagram donde decía: “Podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me podrían absolver, pero no puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado. Vean, la única verdad innegable del futuro es que es incierto... Pase lo que pase, sé que voy a estar bie... Lo único que tenemos es el HOY; y hoy fui muy feliz”.

Habló el abogado de Aida Victoria Merlano

Luego de conocerse la sentencia, Miguel Ángel del Río, abogado de Aida Victoria Merlano, brindó sus primeras declaraciones: “mi filosofía como abogado defensor es ir hasta el final y dar la batalla junto con mis clientes, con un único propósito: ganar. Hay batallas que se pierden, pero no se pierde la guerra y en esta guerra específica en el proceso de Aida Victoria Merlano hay persecución desde un principio de la Fiscalía General de la Nación y será la Corte Suprema de Justicia quien tenga la última palabra”.

¿Quién es Aida Victoria Merlano?

Tras el escándalo de su mamá, la joven barranquillera comenzó su carrera como influencer. Actualmente tiene 5,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y se ha destacado porque, generalmente, suele decir lo que piensa sin temor al qué dirán.

La joven se dio a conocer por el escándalo de su mamá. “Mi mamá me dijo un día por teléfono: ‘Hija, si a ti te da pena que te relacionen conmigo, no hables de mí, no digas que me conoces’”, contó en una oportunidad.

La respuesta de Aida Victoria sorprendió a más de uno: “Primero, me siento muy orgullosa de que seas mi mamá. Yo seré Aida Victoria Merlano, Aida la victoriosa. Ese es el significado de mi nombre que tanto amo”.

¿Cuántos años tiene Aida Victoria Merlano?

La influenciadora nació el 22 de abril del 2000. Actualmente está a punto de cumplir 24 años, lo que quiere decir que su primera condena se dio a los 22.