Video: Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores con candentes fotografías

Greeicy Yeliana Rendón es una de las mujeres más queridas y famosas de la industria del entretenimiento colombiano, pues desde joven, comenzó a participar en varios proyectos audiovisuales como el reality Factor Xs, programa en el cual se dio a conocer a nivel nacional, así mismo en telenovelas como Primera dama, Chica vampiro y Ritmo salvaje.

Hoy, la vallecaucana, quien se encuentra comprometida con Mike Bahía, se consolida como una artista integral, pues además de sus habilidades histriónicas, también desarrolla con éxito su carrera como cantante, y hasta la fecha tiene tres álbumes de estudio.

Greeicy Rendón conquista a sus seguidores con candente video

Hace unos días, Greeicy sorprendió una vez más a sus seguidores de Instagram, red social en la que tiene 22 millones de seguidores, pues compartió un candente video de la que sería una sesión fotográfica.

En el clip, la intérprete de Que me quiera luce unas botas amarillas, de caña alta y un traje de baño color negro, el cual resalta sus atributos físicos. Con su cabello húmedo y un maquillaje muy natural, la caleña cautiva el lente y la atención de las personas que estaban presentes, pues no paraba de posar y demostrar su lado más sexi.

“Nooooo no es Que eres demasiado”, “¡Yo con el pelo mojado me veo como un murciélago recién nacido! Qué mujerón Dios mío”, “Omggggggggg ya mismo empiezo a hacer ejercicio y cancelo mi almuerzo de mañana 😂😂😂😂😂 DE-MA-SIA-DOOOOO DIIVINAAAAAAAAAAA” y “No no no… no puedo con tu espectacularidad”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación por parte de famosos como Carmen Villalobos, Mabel Cartagena, Yaneth Waldman y Mary Méndez.

Hasta el momento, la publicación tiene más de setecientos mil ‘me gusta’ y siete mil comentarios, en los cuales no paran de elogiar la belleza y el talento de la cantante y actriz.