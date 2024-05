Valerie Domínguez reveló la verdadera razón que la alejó de la televisión

Valerie Domínguez es una actriz y exreina de belleza reconocida entre el público colombiano, además de su título como Señorita Colombia 2005, gracias a su participación en diferentes novelas y programas de la pantalla chica, entre los cuales destacan El último matrimonio feliz, Hasta que la plata nos separe, Un sueño llamado salsa y Los caballeros las prefieren brutas.

Sin embargo, tras el nacimiento de su primer hijo, en 2021, tuvo que dejar su cargo como presentadora de Superlike para tomarse la licencia de maternidad. Y aunque se pensaba que sería un “hasta luego”, al poco tiempo anunció su renuncia y, desde entonces, permanece ausente de la televisión.

Valerie Domínguez y su hijo Thiago Echeverry. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Valerie Domínguez no volvió a la televisión?

En charla con La Red, programa del canal Caracol, la barranquillera de 43 años explicó que, precisamente, fue la llegada de su hijo Thiago lo que le hizo cambiar sus planes hace tres años.

“Ser mamá no es una tarea fácil, es una tarea de mucha paciencia de mucho amor de mucha dedicación, yo pues como han visto también me retiré un poco en las pantallas para dedicarle mucho tiempo a Tiago, ya estoy volviendo poco a poco, lentamente. He podido explorar también otras cosas desde la casa, la verdad es que podido ser parte de todo el proceso de crecimiento de crianza de estar muy cerca afortunadamente”, explicó.

Vea también: El sonado escándalo que Ignacio Baladán, novio de ‘La Segura’, protagonizó con una exnovias

“Es impresionante porque cuando vi a Tiago, cuando le vi los ojitos cuando me lo entregaron así ‘Yo decía Dios mío yo que voy a hacer’ sabes como que uno, es una responsabilidad tan grande en ese momento. Uno cae en cuenta porque sí el embarazo es una cosa maravillosa y todo, pero ese momento es el momento que te cambia la vida. Cuando uno es mamá, uno tiene un instinto hacia su hijo de lo que él me ha enseñado a mí, entonces el momento de la pataleta uno se lo lleva a un lado se calma uno lo calma a él, tranquilo uno, espera ahí”, agregó Valerie Domínguez, quien advirtió que ya ha presentado casting para su triunfal regreso a la pantalla chica.

¿Quién es el esposo de Valerie Domínguez?

Se trata de Juan David Echeverry, también conocido como ‘El Pollo’, un modelo y figura de redes sociales con el que dio inicio a una historia de amor que inició antes de la pandemia y que floreció en pleno confinamiento.

No te pierdas: Este fue el último deseo de Diomedes Díaz, según su hijo Rafael Santos

La pareja contrajo matrimonio el 20 de diciembre de 2020 y, desde entonces, se han convertido en un ejemplo a seguir para su fiel y numerosa comunidad de seguidores, quienes destacan su unión familiar a través de los comentarios que hacen en sus publicaciones juntos.