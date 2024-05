El sonado escándalo que Ignacio Baladán, novio de ‘La Segura’, protagonizó con una ex

La romántica propuesta de matrimonio de Ignacio Baladán a Nathalia Segura, conocida como ‘La Segura’, resonó en varios países de América Latina, como Perú, donde el uruguayo vive y es muy popular entre los medios de comunicación.

Precisamente, fue en este país donde el prometido de la influenciadora protagonizó un sonado escándalo junto a una antigua pareja y que, además, incluyó el nombre de una conocida empresaria.

Este es el pasado de Ignacio Baladán, futuro esposo de 'La Segura', que pocos en Colombia conocen. Fotografía por: Instagram Ignacio Baladán

La ex de Ignacio Baladán, novio de La Segura, que lo acusó de hacerle “mucho daño”

En 2017, el pastelero charrúa fue noticia en varios medios peruanos tras romper su relación con Silvana Alicia, pues al otro día del anuncio pasó la noche acompañado por otra mujer con la que fue vinculado sentimentalmente, la empresaria Alejandra Baigorria. Las imágenes del encuentro, publicadas por el programa Amor, Amor, Amor, despertaron una fuerte polémica en aquella ocasión.

La controversia aumentó cuando la ex de Ignacio Baladán habló con ese mismo magacín y se mostró destrozada. Entre lágrimas, contó que llevaba 10 años viviendo en Estados Unidos cuando inició el romance, pero regresó Perú y dejó su vida en Norteamérica por la insistencia de su novio, quien le prometió vivir un amor a plenitud en Lima. Sin embargo, aquella promesa duró tan solo un año.

En esa misma charla, Silvana Alicia también expuso su desconcierto con la inesperada decisión que tomó el también influenciador, así como su desilusión al enterarse que, al día siguiente de romper, fue descubierto en muy cercano a Alejandra Baigorria.

“Me demostraba mucho amor y seguridad, me decía que iba a ser la madre de sus hijos y que nos íbamos a casar (...) Si sale a decir que ha estado soltero hace mucho tiempo y también a decir mentiras, pues obvio que yo voy a hablar porque no voy a quedar como la tonta, ni él se va a limpiar conmigo para quedar bien. Él me hizo mucho daño y yo no lo merecía”, comentó la joven sobre el hombre que, dentro de poco, se casará con ‘La Segura’.

Ignacio Baladán pidió perdón a su exnovia

Luego del escándalo por el que, incluso, llegó a ser acusado falsamente de maltrato físico, el exparticipante de Guerreros pidió perdón a Silvana Alicia en un programa de televisión llamado En boca de todos. Allí admitió que cometió un error al salir con Baigorri al día siguiente de su ruptura, aun cuando advirtió que nunca pasó nada entre ellos.

“Tengo que pedirle disculpas a Silvana porque sí me equivoqué. Que me disculpe porque sí considero que en una pareja tiene que haber luto por la relación (...) Ella fue una persona que me ayudó a crecer. Ahí se ve la calidad de las personas. Por eso mismo me siento afectado porque siento que le fallé. No solamente a ella, sino también a su familia. Les pido disculpas a su familia, a su hermana, a sus papás. No se lo merecía. Solo me quedan decirle cosas bonitas”, concluyó el prometido de ‘La Segura’ aquella vez.