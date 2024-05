Este fue uno de los últimos deseos de Diomedes Díaz, según uno de sus hijos

La figura del cantante Diomedes Díaz, conocido como el ‘Cacique de la Junta’, sigue siendo una fuente de inspiración y admiración en el mundo del vallenato. Por esta razón, Rafael Santos, uno de sus 26 hijos reconocidos, compartió hace poco algunos recuerdos y anécdotas que revelan la profundidad de la relación entre ellos y los deseos finales de su padre.

Te puede interesar: Amparo Grisales y otras famosas colombianas que decidieron no ser mamás

Rafael Santos junto a Diomedes Díaz, su papá. Fotografía por: Instagram

¿Cuál fue el último deseo de Diomedes Díaz?

En una entrevista con Tropicana, el también intérprete relató un emotivo encuentro con su padre unas semanas antes de su deceso. En ese momento, compartieron un trago y conversaron sobre el futuro.

“Mi papá fue la última persona con la que compartí un trago, un mes antes de que nos dejara en 2013. Desde ese día, no he vuelto a beber como antes; me vuelvo sentimental y prefiero mantenerme fuerte y recordarlo con alegría”, expresó el hijo de Diomedes Díaz.

Según Rafael Santos, aquella vez su padre le hizo una petición especial que consideró como uno de sus últimos deseos en vida y como una directriz para lo que sería su carrera a futuro: “Rafa, si yo me muero, por favor encárgate de representarme (...) No es fácil, porque yo amo a papá y para mí no ha muerto. Cada vez que escucho una canción de él, siento que está en casa”.

No te pierdas: Rigoberto Urán y Michelle Durango, su esposa, sacaron a la luz doloroso secreto familiar

¿De qué murió Diomedes Díaz, según su mánager?

Polémicas declaraciones sobre Diomedes Díaz se conocieron el pasado 21 de diciembre por parte de Joaco Guillén, a quien se le recuerda por haber sido mánager del cantante vallenato entre 1979 y 1997, años en los que estrenó sus más exitosos trabajos discográficos.

Y es que el antiguo colaborador de ‘El Cacique de la Junta’ aseguró que su amigo no murió de un infarto, tal y como lo expuso en su momento el dictamen de Medicina Legal: “Llegó sin signos vitales e ingresó con rigidez. Tenía más de cuatro o seis horas de haber muerto”.

En charla con Pulzo, Joaco Guillén aseguró que el intérprete de La plata no sufrió dicho ataque cardiaco, que lo sorprendió cuando descansaba en la comodidad de su hogar, sino que su deceso fue resultado de “cuatro operaciones en las válvulas del corazón”, por lo que “este órgano no resistió más”.

“Según el diagnostico de Medicina Legal, Diomedes Díaz tuvo problemas del organismo y le dio un paro, pero hice la investigación y él no murió por causas naturales, él tuvo otro desenlace (...) las personas que lo rodeaban no se preocupaban por su salud, sino que estaban detrás de su dinero”, concluyó al respecto en aquella ocasión.