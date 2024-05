Amparo Grisales y otras famosas colombianas que decidieron no ser mamás

No todas las mujeres sueñan con tener hijos. Algunas no se sienten preparadas, mientras que otras simplemente no se ven en el papel de madres. Una de ellas es Amparo Grisales, la famosa actriz que, en 2021, explicó el motivo de su decisión.

“Siempre le tuve miedo a ser mamá. Me agobia la sobrepoblación del mundo y vivir una época caótica en la que los jóvenes se sienten perdidos y arrastrados ante las tentaciones. Adoro a mis tres sobrinos y me gustan los bebés, pero de lejitos. Pueden pensar, tal vez, que fui cobarde, pero no me arrepiento”, aseguró la también jurado de Yo me llamo en charla con El Tiempo.

Amparo Grisales, conocida como 'La diva de divas', cumplirá 68 años el próximo 19 de septiembre. Fotografía por: Captura de pantalla

Otras famosas colombianas, aparte de Amparo Grisales, que se negaron a ser mamás

Carmen Villalobos: a través de su cuenta de Instagram, la protagonista de Sin senos no hay paraíso y Hasta que la plata nos separe contó por qué, a sus 40 años, todavía no se anima a tener hijos.

“Esa pregunta es muy complicada porque a veces uno se anima y dice ‘qué rico’, otras veces se me quitan las ganas por completo. Después otra vez lo vuelvo a ver y digo: ‘¿por qué no?’“, expresó en una de sus historias.

Martha Isabel Bolaños: En 2023, cuando participó en MasterChef Celebrity Colombia, la actriz y concursante de La casa de los famosos confesó la razón por la cual le dijo “no” a la maternidad.

“No tengo hijos por decisión propia y a verdad estoy feliz así, pero sí sé lo frágil que es la niñez, sé que se debe amar mucho a un hijo, pero yo le doy gracias a Dios de no tener hijos, porque yo me di cuenta de que mi libertad no la puedo negociar”, expresó la caleña de 50 años

Margarita Rosa de Francisco: por medio de una columna que publicó en El Tiempo hace 8 años, la actriz y presentadora manifestó que, “así como el deseo de tener hijos es un impulso natural que no puede intelectualizarse, también es natural que algunos seres humanos no reciban ese llamado”.

“No me entusiasmó ver repetidos mis genes en una criatura para trascender y conseguir ser un poquito menos inmortal o vacunarme contra el olvido. La egolatría de nuestra especie causa tantos hijos innecesarios como la pobreza (...) Aun sintiendo de esta forma, celebro las familias felices y amorosas como la mía, y ya perdoné a mi madre por haberme parido”, agregó en su escrito la también filósofa de 58 años.

Alejandra Giraldo: la presentadora de Noticias Caracol, quien lleva años acompañando las mañanas de los televidentes colombianos, es otra de las famosas que, aunque felizmente casadas, no han sumado hijos a la familia.

“Es una pregunta delicada porque nadie sabe la intimidad de la gente, usted me está preguntando eso sin saber si de pronto estoy batallando con una vaina dentro de mi casa, que no puedo quedar embarazada, o que estoy en un tratamiento, que tengo una condición de salud, hay que ser delicado con las cosas. Y si mi decisión de vida fue no tener hijos, nadie tiene porque mandarme a tener hijos. ¡Qué tal!”, comentó la comunicadora paisa de 40 años en una entrevista con Diva Rebeca.