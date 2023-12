La historia del diente de diamante de Diomedes Díaz: gastó más de $45 millones

Diez años han pasado desde que Diomedes Díaz, se despidió para siempre. El 22 de diciembre del 2013, en Valledupar, el músico de 56 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio, mientras dormía en su casa de Valledupar. El intérprete de clásicos del vallenato como Amarte más no pude y Tú eres la reina, se convirtió en leyenda por su arte y por su vida personal.

Diomedes, quien tuvo muchos hijos, 21 reconocidos, también marcó época con la personalidad que desarrolló en el escenario, especialmente, con los comentarios que provocaban risa entre sus fanáticos. Con el tiempo, esas frases se convirtieron en memes que navegan por internet. El nacido en La Junta (La Guajira) ocupaba constantemente los titulares de la prensa, y en su momento, un curioso detalle relacionado con su dentadura, alcanzó relevancia nacional.

¿Por qué se puso un diamante en el diente Diomedes Díaz?

En 1977, ‘el cacique de La Junta’ estrenó un álbum llamado Tres canciones. El compilado generó polémica relacionada con la imagen del artista, quien siempre se caracterizó por su gran sonrisa.

“Sé que lo hizo porque una vez, después de cinco horas de sesión de fotos, el fotógrafo escogió una en la que se le notaba que le faltaba un diente. No le gustó y decidió compensar con el diamante”, comentó Daniel Zabaleta, sobrino del músico y su odontólogo durante sus últimos años de vida, en entrevista concedida a la revista Soho en 2013.

El diente de Diomedes nunca fue estable, siempre terminaba cayéndose o rompiéndose, por eso, según contó su sobrino en la entrevista ya reseñada, el cantante le pagó una especialización para que cuando estuviera listo, se hiciera cargo de sus procesos de ortodoncia.

“Estudié Odontología en la San Martín de Barranquilla y, después de hacer varios diplomados en Estética e Implantología, mi tío me dijo: “Sobrino, me han hecho un poco de trabajos malos, quiero que usted sea mi odontólogo, que me ponga nuevamente el diamante. Si quiere hacer una especialización, yo se la pago donde quiera”. Le hice caso y me fui para Italia”, recordó.

¿Cuánto costaba el diamante que tenía en el diente Diomedes Díaz?

Al finalizar sus estudios, Zabaleta comenzó el proceso con su tío. Según reveló el odontólogo, luego de pagar más de 45 millones de pesos en procedimientos estéticos, Diomedes se puso en sus manos para que implantara algunas muelas de oro y el popular diamante.

El padre de Martin Elías y Rafael Santos tenía cuatro piezas de oro en su maxilar superior y cuatro en el inferior. El diamante, que de acuerdo con las palabras de su sobrino fue traído de India y costaba 20 millones de pesos, estaba, en términos técnicos, en una ubicación especial: “el 22, el incisivo superior, que está al lado del colmillo izquierdo”, detalló Daniel.