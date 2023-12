“La hice bichota”: Anuel se fue contra Karol G en su nueva ‘tiraera’ para Arcángel

En semanas recientes, los artistas Arcángel y Anuel AA han estado en medio de las noticias del entretenimiento del mundo debido a la discusión pública que están sosteniendo. La rivalidad de los reguetoneros data de hace un buen tiempo, sin embargo, revivió en los últimos días gracias a las ‘tiraeras’ que se han lanzado mutuamente.

Fue en una entrevista con Univisión, para el programa Primer impacto, que ‘Arca’ aseguró que no es amigo del exnovio de Karol G. “No (...) Tampoco soy su enemigo. Tampoco le deseo mal porque eso no es mi superpoder. El especial mío no es el odio. El especial mío es el amor, la buena vibra. Yo me defiendo. El especial mío es ayudar a la gente. No me gusta la mala vibra”, comentó el intérprete de Me prefieres a mí.

En dicha entrevista, realizada por Tony Dandrades, Arcángel se refirió a lo que ocurrió entre Anuel y Fabrián, representante del ex de Yailín y quien además es cuñado de Arcángel. Es de recordar que al exnovio de ‘la bichota’ se le acusó de entrar a la casa de Fabrián, para sacarlo de allí con su familia.

“Yo no tengo nada que opinar sobre esta situación, lo que sí te digo es que yo soy hermano de sangre de la esposa de Fabrián y soy el tío de las hijas de él, es mi responsabilidad velar por la seguridad de ellos. Para buen entendedor pocas palabras bastan (...) El día que yo considere que mi sangre corre peligro, yo dejo la posibilidad abierta a que ahí sí me voy a meter en el problema”, añadió Austin Santos, nombre de pila de Arcángel.

Anuel AA, cuyo nombre de pila es Emmanuel, supuestamente, llegó a la vivienda de Fabrián para acusarlo de estafa. El intérprete despidió al cuñado de Arcángel en agosto de este año por esas razones.

En medio de esa tensión, y tras la entrevista de Arcángel con Univisión, Anuel hizo una publicación en Instagram que desencadenó en comentarios fuertes de parte y parte. “Mañana concierto Sold out en Washington y tú, Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite pa’ un concierto pa’ poder revivir tu carrera y tú que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas”, se lee en una parte del mensaje que publicó en sus redes Anuel.

Tan solo días después, Arcángel lanzó su canción FN8 (Feliz navidad 8), en donde le ‘tiró’, respondiéndole así a Anuel. “Cuando todo para ti era un simple sueño, ya yo de este género era dueño (...) Tú eres un simple pendejo que tiene delirio de matón”, interpreta Arca, nacido en Nueva York.

Anuel AA lanzó tiraera a Karol G, su exnovia

Anuel no se quedó callado y recientemente lanzó el tema Arcángel es chota. Lo sorprendente fue que, además de atacar a Arca, se fue contra su expareja, la colombiana, Karol G.

“Más calle que ustedes es Karol, yo fui el que la hice bichota”, dice al cantar sobre la creadora de temas como Oki Doki y Gatúbela. Como si fuera poco, Anuel decidió atacar a Feid, actual pareja de su exnovia, en su cuenta de Instagram, algo que ya ha hecho.

En esta ocasión, le dedicó una historia al cantante de Medellín en la que compartió una imagen que dice: “Y que Feid no crea que me olvidé de él. Ya me enteré de que su bigote es falso”.