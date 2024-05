Sebastián Palacio reveló qué le pasó a Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’

Hace unas horas, Sebastián Palacio, experiodista de Noticias Caracol, publicó una historia en su cuenta de Instagram donde tiene 65 mil seguidores, alertando sobre el estado de salud de su amiga y colega, Érika Zapata.

Te puede interesar: Sebastián Palacio revela por qué se fue de ‘Noticias Caracol’

La periodista de Noticias Caracol, Érika Zapata. Fotografía por: Redes sociales

¿Qué le pasó a Érika Zapata?

El comunicador posteó una foto donde aparece con la periodista de Noticias Caracol, y junto a ella, escribió: “de esas amistades para toda la vida. Recupérate pronto @erika_zava”.

Inmediatamente, los internautas se alarmaron y comenzaron a preguntar qué le había ocurrido, pues hasta el momento, Érika no ha contado nada. En Vea buscamos a Sebastián, a quien, incluso, han relacionado sentimentalmente con ella, y en exclusiva reveló que, afortunadamente, no se trata de nada grave. “Estaba indispuesta, malestar, daño de estómago, pero ya está mucho mejor, por fortuna”.

Érika Zapata celebró el tiempo que lleva en ‘Noticias Caracol’

Como bien ha contado en varias oportunidades la reportera antioqueña, su vida no ha sido nada fácil. Entrar a los medios de comunicación era imposible para muchos; sin embargo, Érika nunca dejó de soñar y con mucho sacrificio, logró darse a conocer y, actualmente, hoy es considerada una de las mejores periodistas del país.

Esta semana, la reportera celebró cinco años en Noticias Caracol con una imagen junto a las presentadoras de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión. “Estos últimos cinco años han sido de muchas bendiciones. Gracias a Dios por darme la oportunidad de cumplir mis sueños de niña”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus seguidores le han dejado todo tipo de comentarios, en su mayoría, felicitándola por su profesionalismo, humildad y autenticidad. “Eres una excelente periodista”, “eres muy auténtica en la manera como expresas las noticias cuando sales al aire”, “mis respetos por la gran evolución que has tenido en los medios de comunicación”, “qué humildad y sencillez, se nota lo buena gente que eres”, “sigue creciendo intelectual y profesionalmente”, “no cambies porque te adoramos por su transparencia y entrega”, “tú eres grande”.

Estos últimos cinco años, han sido de muchas bendiciones. Gracias a Dios por darme la oportunidad de cumplir mis sueños de niña. pic.twitter.com/tnXFvIFH8u — Érika Zapata (@ericayasmin4) May 9, 2024

¿Cómo llegó Érika Zapata a ‘Noticias Caracol’?

En una entrevista con Tropicana para el programa Cómo amaneció Bogotá, la comunicadora reveló hace un tiempo cómo llegó a Noticias Caracol, pese a las críticas que ha recibido por su particular forma de hablar.

“Muchachos eso fueron cosas de Dios porque fue un completo accidente la forma en que yo entré. Ingresé a hacer un programa que se canceló por pandemia, ese programa se canceló y yo me volví a quedar desempleada. Resulta que un compañero, qué pecado decir eso, pero que afortunadamente se enfermó y me dejaron reemplazarlo. Cuando salgo el primer día en vivo yo sabía muchachos que el estilo era diferente, yo no les dije nada”, dijo.

Vea también: ¿Sebastián Palacio es novio de Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ o está soltero?

Cuando comenzó a salir en vivo, las redes sociales estallaron con múltiples críticas; sin embargo, eso la motivó más y ahora, su estilo es admirado muchos. “Cuando yo vi era polémica en todo el país y yo dije, me van a echar. Luego tuve el apoyo, Caracol nunca me ha cambiado nada muchachos, yo estoy donde estoy por Caracol. Nunca me han dicho no hable así, no se peine así, me han dado oportunidades bastante, yo hago en vivos”, explicó.