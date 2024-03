Sebastián Palacio revela por qué se fue de ‘Noticias Caracol’

Ayer, el periodista Sebastián Palacio sorprendió al anunciar su salida de Noticias Caracol, el informativo en el que trabajó por casi 10 años como corresponsal en Medellín.

Te puede interesar: Carlos Calero y Jessica Cediel llegan a Estados Unidos. Este es el motivo

En sus redes sociales, el antioqueño ha recibido múltiples mensajes de sus amigos y seguidores, quienes le han expresado los mejores éxitos en su nuevo camino profesional.

En diálogo con Vea, Palacio se refirió a su salida del informativo de Caracol Televisión, no sin antes recordar cómo ese sueño de trabajar ahí se le hizo realidad: “fue una decisión muy difícil de tomar porque quienes me conocen desde hace mucho tiempo conocen mi historia, en especial frente a Caracol. Yo era un niño de 11 años y ese niño disfrutaba, en vez de estar en la calle jugando, yo lo que hacía era micrófonos, cubos de Caracol, con cartón, el set, todo lo que era de Caracol yo lo trataba de imitar, ese era mi mayor pasatiempo, jugaba a ser un presentador y periodista de Caracol, por eso siempre quise trabajar ahí”, contó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Sebastián Palacio se fue de ‘Noticias Caracol’?

El periodista reveló que, aunque estaba muy feliz en el canal, quiso arriesgarse a vivir nuevas experiencias profesionales, que, está seguro, le ayudarán a seguir creciendo y formándose como uno de los mejores periodistas del país.

“Ya son casi 10 años en la empresa, yo sentía que en el canal estaba muy feliz, pero había un momento donde tocaba tocar las puertas afuera para tener más experiencia, poder aprender nuevas cosas; sin embargo, yo estaba temeroso y por cosas de la vida me llaman y me hacen una propuesta que al principio me hice el loco porque yo quería Caracol, es la empresa que me vio crecer, no es nada fácil cuando uno se va de un lugar, donde más allá del agradecimiento, hay un sentido muy grande”, aseguró.

¿Para dónde se va Sebastián Palacio?

El periodista emprenderá nuevos rumbos en Teleantioquia. “Después de pensarlo, analizarlo mucho, es lo que voy a hacer a partir de mañana, todo ha sido muy rápido, pero es un reto muy bonito porque llego como Director de Consejo de Redacción que es el noticiero de la mañana de Teleantioquia que dura tres horas al aire, el mismo horario de Caracol, entonces es una responsabilidad muy grande”.

De igual manera, Sebastián también asumirá el rol de presentador. “Voy a estar como presentador principal de Teleantioquia Noticias de la 1 de la tarde, que es la emisión más importante del noticiero, ese es el nuevo reto que asumo, yo lo veo como algo muy bonito, es una experiencia distinta, hacer algo diferente, que seguramente va a sumar en mi perfil, en mi hoja de vida. Uno en la vida a veces tiene que dar estos pasos para poder crecer”.

Vea también: Tensión en vivo entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo: así reaccionaron en redes

¿Cómo te sientes en este momento?

“Es una combinación de emociones, no es tristeza, es nostalgia, de dejar a mi familia, porque fueron casi 10 años, yo a veces compartía más con mis compañeros que con mi propia familia. No quisiera haberme tenido que ir, pero hace parte del camino de la vida, pero a la vez un agradecimiento enorme porque Caracol me formó, fue mi escuela, me dio la oportunidad a los 19 años cuando ingresé y fue la plataforma que me permitió construir un nombre... A pesar de los errores que se puedan haber cometido, es la satisfacción del deber cumplido, hice esto con tanto amor y amo tanto mi trabajo que me preocupaba mucho cualquier errorcito y me daba muy duro y al final valió la pena”.