¿Sebastián Palacio es novio de Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ o está soltero?

Hace unas semanas, el periodista Sebastián Palacio se despidió de Noticias Caracol después de 10 años de haberse desempeñado como corresponsal de Medellín.

En exclusiva para Vea, el periodista Sebastián Palacio habló de sus nuevos proyectos, luego de su salida de ‘Noticias Caracol’. Fotografía por: Instagram

El antioqueño contó en exclusiva para Vea que la decisión fue netamente profesional, pues le ofrecieron una oportunidad en un canal regional que le ayuda a su crecimiento como presentador y periodista.

¿Sebastián Palacio y Érika Zapata son novios?

Esa era una de las preguntas más frecuentes que solían hacerle los televidentes y usuarios en redes sociales a Sebastián cuando hacía parte del noticiero de Caracol Televisión.

En diálogo con Vea, el paisa reveló que no es novio de su colega, pero sí tienen una gran amistad. De hecho, cuando él le contó que se iba del noticiero, Zapata no lo recibió de buena manera: “Cuando le conté que estaba en este proceso, se enojó conmigo una semana. Me decía ‘estás loco, cómo te vas a ir’, eso no puede pasar’. Todo el mundo me decía que sí y la única que no era Érika”, afirmó.

El periodista contó que su amistad con la también antioqueña ha sido muy especial para su vida, además de la admiración que siente por ella por su trabajo como periodista. “Lo de Érika es muy especial, incluso algunos nos molestan que somos novios, que hacemos bonita pareja, otros dicen que ella es lesbiana, otros que yo juego con la tercera, la gente siempre va a sacar rumores y va a decir cosas, pero uno no se puede tomar todo personal porque se vuelve uno loco. Entonces con ella se creó una amistad muy bonita, para mí ella se terminó convirtiendo en un antes y después de la historia de la televisión colombiana”, contó.

¿Sebastián Palacio tiene novia?

Otro de los interrogantes más comunes que le dejan en sus redes sociales es si está soltero o si tiene novia. Sobre eso, Sebastián aseguró: “En este momento estoy tranquilo, estoy soltero, tengo un trabajo de mucha demanda, no es fácil porque soy una persona que se levanta a las 3:30 am, solamente los que estamos en esto nos entendemos mutuamente, por eso es que también en el medio muchas personas terminan siendo pareja, entonces no es fácil. Hay algunas personas que pueden decir: ‘no importa, yo te tengo paciencia’, pero después empiezan los reclamos, entonces para uno evitarse ese desgaste y ese dolor de cabeza, entonces por ahora estoy solo, obviamente sí he salido y compartido, ahora, hay que esperar con este cambio de vida qué vendrá, qué llegará, pero siempre tranquilo, pero tampoco cerrado a lo que pueda pasar”.