Sebastián Caicedo y Juliana Diez tienen claros sus planes para 2024 ¿Cuáles son?

Sebastián Caicedo y Juliana Diez encontraron en el otro la compañía perfecta para iniciar una nueva etapa en sus vidas. El 2023 fue el año en que comenzaron su relación amorosa y lo dieron a conocer ante el público, que se dividió en opiniones teniendo en cuenta los más de 10 años que el actor estuvo junto a Carmen Villalobos, su antigua pareja.

Juliana Diez y Sebastián Caicedo se conocieron en una iglesia cristiana donde ambos asisten Fotografía por: @susa10z

El mensaje de Juliana Diez a Sebastián Caicedo

Para cerrar un año cargado de emociones y altibajos, pues el antioqueño sufrió la muerte de su padre en noviembre, la bella empresaria compartió unas emotivas palabras.

“Este es un año para nunca olvidar, para no olvidar lo que Dios formó en mí este año ni tampoco que es el centro de mi vida. Si quiero que todo esté en su lugar y no en mis fuerzas, lo único que me corresponde a mí es ponerlo a él una y mil veces en el centro de mi vida. Parece fácil, pero esto significa arrancar de mi corazón lo que me esté robando la paz (...) Permítele morir a eso que no puedes controlar y ve por ese 2024 libre de cargas, poniendo todo en su lugar. No lo dudes, su amor siempre será la mejor decisión”, escribió en las primeras líneas.

Posteriormente, Juliana Diez nombró en la publicación a Sebastián Caicedo y le recordó sus sentimientos hacia él: “Te amo, Sebastián. Vamos por un 2024 lleno de la presencia de Dios y creyendo día a día en lo que tiene para nosotros. Eres una bendición en mi vida. Gracias por ser un hombre que decide creer una y otra vez en las promesas de Dios”.

Los planes de Sebastián Caicedo y Juliana Diez para 2024

Las reacciones a la publicación de la también figura de redes sociales, que incluyó algunas fotos con su novio, no se hizo esperar entre sus millones de seguidores, quienes aprovecharon y les expresaron sus buenos deseos para el año venidero.

Por supuesto, el paisa de 42 años también respondió a lo dicho por Juliana Diez y lo hizo de una manera muy amorosa en la que, además, dejó en claro que su principal proyecto para 2024, al menos como pareja, es fortalecer la relación bajo el amparo de Dios.

“Feliz año, monita hermosa de mi vida, que papito Dios siga mostrándonos el camino para lograr todo lo que quiere para nosotros. Te admiro y te respeto demasiado. Gracias por enseñarme a creer y esperar en fe, sin lugar a dudas junto a Él será un 2024 maravilloso. Te amo”, expresó Sebastián Caicedo, recordado por su participación en Los Reyes y en Niños ricos, pobres padres.