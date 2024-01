Paola Jara confesó que nueva canción de Jessi Uribe la hace llorar ¿Cuál es?

Paola Jara y Jessi Uribe se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones para comenzar el 2024 con pie derecho. Sin embargo, en medio del viaje, la cantante se tomó unos minutos para recordar la particular experiencia que vivió con Coffe, un perro suyo que murió a finales de octubre del 2023.

Jessi Uribe y Paola Jara, casados desde mayo de 2022, conviven con más mascotas a su lado Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Paola Jara y Jessi Uribe?

Llena de nostalgia, la antioqueña le contó a sus seguidores que a los pocos minutos de haber muerto Coffe sucedió algo que, para ella, es extraño y fascinante, pues siente que la mascota le dedicó una canción de su esposo.

“Hay una canción que mi amor sacó en su más reciente álbum y es la que le da el nombre al proyecto, se llama ‘De lejitos’. Esa canción es muy especial para mí y cada que la escucho me dan ganas de llorar porque me acuerda mucho a mi Coffe. Esta es una anécdota que voy a recordar toda mi vida”, comentó inicialmente.

Según Paola Jara, tras la muerte del animal decidió ir al oratorio de su casa a reflexionar. Fue entonces cuando Jessi Uribe, su esposo, empezó a cantar De lejitos a todo pulmón y ella lo sintió como una dedicatoria de despedida.

“Estábamos esperando a la funeraria para que lo recogieran, entonces yo subí al oratorio de la casa con él. Ya estaba muerto y yo me puse a orar a su lado y a contemplarlo, cuando Jessi, no sé por qué razón, empezó a cantar ‘De lejitos’ (...) No sé si sea bobada mía, pero sentí en ese momento que la estaba cantando como si Coffe se estuviera despidiendo de mí y me la estuviera cantando. Es una canción que siento como si él me la hubiera dedicado”, concluyó.

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar y fueron cientos de personas las que dividieron opiniones en la caja de comentarios de la publicación.

Letra de ‘De lejitos’, canción de Jessi Uribe

Por todo lo que un día te quise

Y el gran cariño que te tengo

Dejaré que esto cicatrice

Y haber de dónde me sostengo

Pero es mejor que te suelte porque solo te hago daño

Eres mucho para este perdedor y no llores ya vendrán mejores años

De lejitos vas a ser mi gran amor

Y te juro que te quiero como a nadie

Y por eso es que ahora mismo yo me voy

Me llevo todo lo bonito

Que en su momento me entregaste y te lo dejo por escrito

No habrá quien pueda igualarte

Pero es mejor que te suelte porque solo te hago daño

Eres mucho para este perdedor y no llores ya vendrán mejores años

De lejitos vas a ser mi gran amor

Y te juro que te quiero como a nadie

Y por eso es que ahora mismo yo me voy

De lejitos vas a ser mi gran amor