¿Qué pasó con el hijo de Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar? “Se siente el vacío”

Ana Karina Soto no solo es una de las presentadoras más queridas del país, también es una de las más activas en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene 1,9 millones de seguidores. Allí comparte varios detalles de su vida profesional y personal.

Ana Karina Soto Fotografía por: Instagram @karylamas

La conductora de Buen día Colombia y Mañana Express, de RCN, acostumbra a subir historias mostrando lo que ocurre en su día a día, por eso, cada vez que se ausenta de los programas o de las redes, los internautas comienzan a preguntar qué pasó.

Hijo de Ana Karina Soto se fue de excursión

En los últimos días, la también productora de cine contó que su hijo Dante se iba para una excursión con sus compañeros y profesores del colegio. Aunque la presentadora y su esposo, el actor Alejandro Aguilar dieron el permiso para que se fuera, la ausencia del pequeño en su casa los dejó muy tristes.

Así lo expresó Ana Karina, quien, en su perfil de Instagram aseguró: “impresionante. Ayer invitamos a unos amigos a ver las películas que tenemos en posproducción, los invitamos a cenar, y cuando se fueron quedamos en un aburrimiento Alejandro y yo y quedamos como ‘qué impresión como se siente el vacío’ porque estando Dante uno sabe que él está ahí en la habitación así esté durmiendo, pero como sabíamos que no estaba, se sentía toda la casa súper sola, en serio, no es por ser sobreactuada, sino que se sentía el vacío, qué impresión”, dijo.

Más adelante, publicó otra historia donde aparece su esposo mirando hacia la ventana, esperando a que llegue el niño, quien, a su corta edad, ha debutado en el cine.

Algunos de sus seguidores, especialmente los que son padres, comentaron la publicación que se viralizó en redes sociales y entendieron el vacío que sintió la presentadora por la ausencia de su hijo. “El amor de mamá, la unión familiar es única, el vacío es grande así sean dos o tres días, ya llegará, pedirle a Dios y a nuestra Madre Santísima, los traigan con bien”, “sí, es una sensación terrible todas las que somos madres entendemos tu preocupación y nunca acabará ni cuando crecen”, “muy linda ese es el verdadero amor de madre”.

¿Por qué Ana Karina Soto no tiene más hijos?

Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar se convirtieron en padres el 11 de septiembre del 2016, de Dante, su único hijo, quien actualmente tiene 7 años. Muchos internautas le han preguntado a la presentadora la razón por la que no ha tenido más hijos.

“Tuve una segunda pérdida después de Dante, no lo había hecho público porque no me gusta hacer drama con este tema, de hecho pasó mientras Alejandro estaba en New York, a él le conté hasta que regresó para no preocuparlo. Me he disfrutado mi maternidad al máximo, a Dante. Ha sido una gran bendición y hemos vivido los mejores momentos de nuestras vidas juntos, todo mi amor será para él y quiero ser una mamá dedicada, no tendré más hijos, con él es suficiente”, dijo hace un tiempo en una entrevista con el programa Lo sé todo.