Video: Ana Karina Soto sufrió incidente en vivo en ‘Mañana Express’. ¿Qué le pasó?

Ana Karina Soto no solo es una de las presentadoras más queridas de la televisión en Colombia. En sus redes sociales también cuenta con un gran número de seguidores, quienes están al pendiente de lo que ocurre con su vida profesional y personal.

Ana Karina Soto.

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto?

La también productora acostumbra a mantener al tanto a sus seguidores de algunos detalles de su vida. Hace unas horas contó que, durante una reciente emisión de Mañana Express, de RCN, sufrió un percance que se vio al aire.

Lo que le ocurrió hizo reír a sus compañeros de set, quienes no pudieron evitar grabarla y compartir con los internautas el gracioso momento. “Aquí, muerta de la risa, leyendo mensajes de ‘la boleteada’ que me pegó Carlos Marín al aire, esta mañana porque se me volvió a dañar la sandalia. Se me partió el tacón de la sandalia cuando estábamos al aire y fue muy chistoso porque, de verdad, casi me caigo. Yo tambaleé Yo regia, como si nada hubiese pasado… El otro va y me pega semejante ‘boleteada’ al aire”, dijo entre risas, Ana Karina.

La presentadora reposteó un video que publicó su compañera Carolina Arajúo, quien mostró el divertido momento. “Lo peor de todo es que esas sandalias ya se me habían dañado antes, lo que pasa es que como es una de mis sandalias favoritas pues yo las mandé a arreglar y pensé que habían quedado perfectas. Yo intentando disimular, pero ya, final final, no van más mis pobres sandalias”, agregó Soto.

Así responde Ana Karina Soto a sus críticos

En varias oportunidades, la presentadora ha sido víctima de críticas por parte de los internautas, quienes, a través de sus redes sociales, le dejan malos comentarios, ya sea por su trabajo en la televisión o por su faceta como mamá.

Hace unos meses, aprovechó una publicación en su perfil de Instagram para enviarle un mensaje a esas personas. “Buenos Días. Hoy me levanté pensando en esas personas que viven pendientes de los demás, para criticarlas, para hablar de ellas, para hacerles daño, para buscarles defectos, errores, cualquier equivocación. ¿Que pasa con esas personas? ¿Viven amargadas? ¿Tristes? ¿Envidiosas? No entiendo. Porque si tú no te metes con nadie, ¿por qué existirán esas personas que se quieren meter contigo? Bueno. Lo único que les deseo, es amor en su corazón y una ilusión en sus vidas, para que se ocupen de ellas y no en la de los otros”.