¿Ana Karina Soto deja la televisión? La presentadora de RCN lo reveló

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más queridas del canal RCN. Lleva más de 20 años siendo parte de esta casa televisiva, convirtiéndose en una de las conductoras más antiguas.

Ana Karina Soto

A lo largo de estas dos décadas, la ocañera ha hecho parte de diferentes programas. Actualmente hace parte del equipo de Buen día Colombia y Mañana Express.

Además de su faceta como presentadora, Ana Karina también ha debutado como productora de cine, de la mano de su pareja, el actor Alejandro Aguilar, con quien ha realizado varias películas y obras de teatro.

¿Ana Karina Soto se va de RCN?

En las últimas horas, surgió un rumor en redes sociales que apuntaba a que, supuestamente, la presentadora Ana Karina Soto dejaría la televisión por dedicarse a su faceta como productora.

Con las horas, el rumor fue aumentando al punto que la familia de la presentadora se alarmó y la llamaron a preguntarle. A través de sus redes sociales, Soto explicó: “preguntaron que si era verdad que yo me iba a retirar de los programas y del canal RCN, que me iba a dedicar solamente a ser productora de cine y teatro”, comenzó diciendo.

Luego, aclaró que esos rumores no eran ciertos y que, por el contrario, ella está muy feliz realizando las dos cosas. Por el momento, no tiene planeado dedicarse solamente a la producción. “Yo le dije a mi tía no, ¿de dónde sacan esos cuentos? Obviamente ustedes saben que soy feliz siendo productora hace muchos años soy la productora general de las obras de teatro de Alejo. Me encanta el cine. Me apasiona, pero yo también soy feliz presentando y como le he dicho hasta que Dios quiera, la virgencita, ustedes y el canal RCN me lo permita, voy a seguir en los dos programas ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’”, afirmó.

Al final, agregó: “no me voy del programa, no me voy a retirar de la presentación únicamente para dedicarme única y exclusivamente a la producción, yo sigo haciendo las dos cosas”.

¿Quién es el esposo de Ana Karina Soto?

Ana Karina Soto lleva más de 10 año junto a su pareja Alejandro Aguilar, un destacado actor, director y productor colombiano, quien ha hecho parte de importantes producciones como Séptima puerta, Rosario Tijeras, Amor sincero, Corazones blindados, La prepago, El Chapo, La receta de Eva, entre otras.

En cine también ha participado en proyectos como En tus manos, Silencio en el paraíso, El último aliento, Siempre viva, El padriño, Ermitaño, Suricatos albinos, etc.