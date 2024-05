¿Qué le pasó a Brian Moreno? El actor habría sufrido un accidente en ‘MasterChef’

Brian Moreno es un actor colombiano, quien inició su carrera desde que era muy joven. A los 12 años comenzó a estudiar actuación, luego que su papá, el también actor Marlon Moreno, lo llevara a un set de grabación. Desde entonces, Brian aseguró que su sueño era ser como su padre.

Brian Moreno. Fotografía por: Leo Sanchez

En el 2006 debutó en Tu voz estéreo, y más adelante se abrió camino en otras importantes producciones como La Guaca, El Capo, Escobar, el patrón del mal, Tres caínes, La promesa, El estilista y Lady, la vendedora de rosas, El último matrimonio feliz, A corazón abierto, entre otras.

Brian Moreno en ‘MasterChef Celebrity’

Hace unas semanas, el canal RCN confirmó que, próximamente, estrenará una nueva temporada de MasterChef Celebrity. A través de sus cuentas oficiales, el canal de televisión mostró quiénes son los famosos que se enfrentarán esta vez en la cocina más famosa del mundo.

Brian Moreno es uno de los confirmados. A través de sus redes sociales, el actor se mostró muy feliz de hacer parte de ese proyecto. “¿Qué les puedo decir? Con parche bonito… se pasa bonito”, escribió.

Sus seguidores no han dudado en felicitarlo, pues hace rato no lo veían en televisión. “MasterChef este año está muy bueno”, “felicitaciones”, “que te vaya súper bien”, “esta nómina está para alquilar balcón”, “muchos éxitos”, “a simple vista se ve muy armonioso, prometedor, vamos a ver qué pasa la presión de la cocina saca tus demonios”.

¿Brian Moreno sufrió accidente en ‘MasterChef Celebrity’?

En los últimos días, el actor publicó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 450 mil seguidores, donde aparece haciéndole publicidad a unas tostadas. Lo que llamó la atención de los seguidores fue que tenía uno de sus dedos de la mano derecha completamente vendado.

Inmediatamente, muchos comenzaron a suponer que, al parecer, el artista habría sufrido un accidente en las grabaciones del reality culinario, como les ha pasado a varios famosos durante las grabaciones.

“¿Y ese dedo todo amarrado? Ya sé, no me digas que ya son las primeras huellas de MasterChef”, “¿qué te pasó en el dedo?”, “¿por qué tienes el dedo vendado?”, “seguro fue en las grabaciones de MasterChef”, comentaron algunos internautas.

¿Quién era la novia de Brian Moreno?

La vida privada del actor fue muy comentada cuando fue pareja de la presentadora Adriana Betancur, con quien terminó en el 2019. Moreno fue involucrado en una polémica de supuesto maltrato, según sus vecinos; sin embargo, el actor siempre negó esas acusaciones y, además, nunca hubo ninguna denuncia formal al respecto.

“Quiero negar y rechazar de manera contundente dichas acusaciones y cualquier otra derivada de esta malintencionada información; ese día me encontraba con Adriana y su familia celebrando una novena de Navidad en casa de unos amigos […] Aclaro también que Adriana y yo no vivimos juntos, ella vive con su familia y no es como la señora Graciela Torres también erradamente afirma”, aseguró en ese momento Brian Moreno.