¿Por qué Samo, asesor de Andrés Cepeda en ‘La voz kids’, se separó de ‘Camila’?

En la noche del pasado 9 de enero comenzó a transmitirse, a través del canal Caracol, la nueva temporada de La Voz Kids, concurso de talento musical en que participan cientos de niños. Luego de varias semanas de audiciones a ciegas, el grupo de entrenadores, que este año está conformado por Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek, escogieron a sus concursantes para afrontar lo que queda de la competencia.

Ahora, el programa se encuentra en atravesando por la etapa de las batallas musicales, en la que cantan tres concursantes de cada equipo y dos terminan fuera de la competencia según la decisión de los coaches. La difícil decisión de eliminar a dos de los tres niños del diamante no la toman los jurados solos, pues para esta parte del concurso tienen mentores que los ayudan a escoger a los mejores cantantes.

Mientras que Greeicy Rendón escogió a su pareja, Mike Bahía, para ser su asesor, Aleks Syntek llamó a la vocalista de Monsieur Periné, Catalina García. Por su parte, Andrés Cepeda decidió remover la nostalgia musical y optó por tener a su lado a Samo, recordado integrante de la agrupación mexicana ‘Camila’.

Fue en el 2013 que Samo decidió apartarse del grupo que también conformaba Mario Domm y Pablo Hurtado. En una rueda de prensa realizada en México, el músico aseguró que gran parte de los rumores que rondaban su salida eran falsos.

“No me salí de Camila. El público piensa que me salí, porque quería ser independiente, por ego, por ser la estrella, pero siempre he dicho que me gusta compartir y disfrutar del talento de los demás”, aseguró.

Así mismo, en una entrevista para Quién, portal informativo de su país, reveló: “A punto de estrenar mi producción musical como solista, ellos entraban a grabar el siguiente disco de Camila y yo no podía abandonar mi proceso, dejarlo en el cajón y decir: ‘Corro con Camila’. Entonces, ya no fui invitado a Camila, así sucedieron las cosas”.

En otra charla con el programa El minuto que cambió mi destino, aseguró que fue por los días que Mario Domm anunció su descanso de los escenarios que vio el panorama diferente. “Lo hablamos en una camioneta y le dijimos, Pablo y yo: ‘amigo, yo creo que, la verdad es que estamos en un momento espectacular de mucho trabajo’”, contó respecto a lo que ocurrió antes de que Mario anunciara que se trataba de un descanso indefinido y no de unas vacaciones de 15 días, como se había planteado.

En el 2023, sin embargo, la agrupación anunció que estaban de vuelta los tres juntos para festejar los 20 años del inicio del proyecto.