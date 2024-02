Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, dio importante paso con su actual novia

Tras anunciar su divorcio, en julio de 2023, Sofía Vergara y Joe Manganiello tomaron sus propios caminos. Mientras a la estrella barranquillera se le ha visto compartiendo con familia y amigos, al actor de Pittsburgh, en septiembre de ese mismo año, lo captaron los paparazzis en compañía de la actriz californiana Caitlin O’Connor. En ese entonces se rumoró que era su nuevo amor, pero meses después se confirmó la noticia.

Según el reporte que entregó Page Six, para los días en que el ex de ‘la toti’ fue captado con su nueva novia, la pareja lucía ropa deportiva y salía de un gimnasio en California. La pareja, cuya diferencia de edad es de 13 años, pues la actriz tiene 33 y el actor tiene 46, fueron fotografiados por periodistas mientras se subían al automóvil del exesposo de la protagonista de ‘Griselda’.

Luego de ser vistos saliendo de hacer ejercicio, se ha visto a la pareja, en varias ocasiones, yendo a citas y caminando juntos. En noviembre se les vio dando un paseo en Florencia, Italia, dando un romántico paseo.

Para el segundo mes del 2024, la relación entre ambos artistas parece ir muy bien, incluso, se habló de un gran paso en el noviazgo de ambos. Mientras paseaban por Los Ángeles, California, se vio a Caitlin cargando a Bubbles, una perrita que fue comprada por Sofía Vergara pero que generó un importante vínculo con Joe.

“No tengo un perro, no es mío. Joe tiene un perro. El perro era para mí, lo compré para mí, llegó y me ignoró completamente (...) Se ha convertido en algo muy raro. Pero tengo que decir que no es culpa de Joe, ella está obsesionada con él (…) Es incapaz de disfrutar del tiempo conmigo. Me odia”, comentó la barranquillera en una entrevista con Ellen DeGeneres en el 2021.

Tras el divorcio, la recordada Gloria Delgado aseguró que sería incapaz de separar a Joe de Bubbles, por lo que había decidido cederle la custodia del animalito.

“Ninguno de los dos está amargado o buscando venganza, y Sofía ama a Bubbles y quiere que sea feliz, que es precisamente por eso que está dejando que Joe tenga la custodia (...) Manganiello dijo que Sofía tiene el corazón más grande y nunca haría nada para lastimarlo intencionalmente a él o a Bubbles”, dijo una fuente a

Para los seguidores de Joe, entonces, ha sido un paso importante que Caitlin, su nueva novia, tenga gran cercanía con la perrita, a quien el actor quiere como una hija.