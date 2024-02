Así fue la emotiva reacción de los seres queridos de Carolina Gaitán a su embarazo

Esta semana, Carolina Gaitán anunció la que es, probablemente, una de las noticias más importantes de su vida. La cantante reveló que se encuentra embarazada de su primer hijo, un niño al que le pondrá el nombre de Salomón. La actriz manifestó, a través de un video subido a su cuenta de Instagram, que ser mamá era uno de sus sueños más grandes.

Puedes leer también: Shakira denunció ‘presiones’ por parte de la Hacienda española

“Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos. Mi corazón y el tuyo, mi Salomón de mi corazón. No sé nada de esto de ser una guía, ni ser un ejemplo, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte a ti, con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón. Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada, mi creación más magna, mi adoración, sin parangón ni comparación. Salomón de mi corazón. Eres mi mejor historia por contar, mi mejor película en donde actuar. Mi canción lista para cantar. Ser tu mamá es el mejor personaje para interpretar. Bienvenido, mi Salomón de mi corazón”, se le oye decir a la actriz en el video con el que anunció la llegada de su primogénito.

Así fue la reacción de los seres queridos de Carolina Gaitán a su embarazo

La artista de 39 años aseguró, después de publicar el clip del anuncio, que le había costado guardar el secreto de su estado de gestación durante 12 semanas, pues quería gritarle al mundo entero que estaba sacando adelante su más importante proyecto.

Te puede interesar: Maluma contó la verdad sobre polémica foto que hizo que lo llamaran ‘presumido’

La intérprete de No se habla de Bruno, una de las canciones más importantes de la película de Disney inspirada en Colombia, Encanto, agradeció la cantidad de mensajes positivos que recibió, y reveló que se encontraba al borde del llanto de la felicidad. “Yo estoy supremamente conmovida, se imaginarán los primeros meses uno está con las hormonas a todo nivel, entonces me la paso ahí sí que en un solo sentimiento. ¡Ay gracias! por alegrarse por esta noticia tan hermosa y los amo mucho a todos”, expresó.

Luego de ello, en horas recientes, la expopstar hizo público un video con el que mostró las reacciones de sus amigos y familia a la noticia. En el video hay celebridades como Yuri Vargas, Natalia Reyes y Ana Wills. En la grabación, la mayoría de sus seres queridos lloran de la emoción y la abrazan a modo de felicitación.