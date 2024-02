Shakira denunció ‘presiones’ por parte de la Hacienda española

En noviembre del 2023, Shakira se enfrentó a la justicia española por la acusación en su contra de haber defraudado a la Hacienda de ese país. La intérprete de El jefe fue acusada de haber cometido fraude fiscal en España, pues, según las autoridades, la también bailarina habría evadido el pago de 14,5 millones de euros en impuestos entre el 2012 y el 2014. De acuerdo con el código tributario español, cualquier persona que viva en ese país por más de seis meses debe pagar impuestos.

En el 2021 el juez Marco Jesús Juberías dijo que, durante los años mencionados, Shakira habría vivido más de 200 días en territorio español sin pagar los impuestos correspondientes. En el 2022, en una entrevista para Elle, la artista aseguró que se trataba de acusaciones falsas contra ella.

“En primer lugar, no pasé 183 días al año en esa época, en absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales por todo el mundo. En segundo lugar, he pagado todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que, a día de hoy, no les debo nada”, mencionó la cantante de 47 años al medio de comunicación.

En el penúltimo mes del año pasado, la colombiana, entonces, se declaró culpable de esa falta legal, y aceptó pagar una multa y una fianza para evitar caer en prisión.

Ahora, una nueva arista le nace al caso, pues la intérprete de Monotonía estuvo dando nuevas declaraciones acerca del caso, desde Miami. A través de una videollamada, de media hora, con la justicia española, la madre de Milan y Sasha se declaró inocente de las acusaciones en su contra, y señaló a la Hacienda de haberla presionado, razón por la cual se había declarado responsable del delito en noviembre pasado.

Es de recordar que tras aceptar la falta, Shakira aseguró que había decidido declararse culpable por el bienestar de sus hijos, quienes nacieron de su amor con su expareja Gerard Piqué. “Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, resaltó en su momento.

La barranquillera tuvo que pagar una multa de 7.8 millones de euros, que equivale a la mitad del dinero que aparece en las obligaciones tributarias pendientes. A esto se sumó un pago de 432.000 euros para estar fuera de prisión, es decir, 400 euros por cada día que esté libre, pues su condena en la cárcel fue establecida en tres años. Es importante resaltar que Shakira ya devolvió la cantidad de dinero que habría defraudado.