Maluma contó la verdad sobre polémica foto que hizo que lo llamaran ‘presumido’

Maluma, uno de los cantantes más reconocidos de Colombia, ha sido un constante tema de conversación en redes sociales. No solo se está hablando del paisa por su estreno de la canción Gafas negras con J Balvin, sino también porque está a tan solo semanas de convertirse en el papá de París, una niña que tendrá con su pareja, Susana Gómez, en marzo.

Recientemente, el artista quedó en medio de las críticas a causa de una serie de fotografías subida a su cuenta de Instagram. En ellas aparecía desnudo, al interior de una tina, y cubierto de varios billetes. De su cuello colgaban varios lujosos collares, entre ellos, el que le diseñó Joseph Klibansky, una representación de su perro Buda hecha en diamantes. El reguetonero, además, se puso varias pulseras y relojes.

Debido a las imágenes, el Pretty Boy fue calificado de ‘presumido’ y ‘falto de humildad’. “Que fotos tan innecesarias”, “Un poco de humildad. Yo creo que no hay la necesidad”, “Cuándo no hay talento hay que hacer esto”, “Y uno mirando cómo completar lo del arriendo”, “Como dijo Maluma una vez, la humildad prevalece”, se leyó en algunos de los comentarios.

Maluma respondió a la polémica por sus fotos

Lo cierto es que luego de la publicación de la galería, Juan Luis Londoño reveló que las imágenes hacían parte de la publicidad de una nueva canción, precisamente, llamada Bling Bling. Se trata de un corrido tumbado en colaboración con Octavio Cuadras y Grupo marca registrada.

El tema, precisamente, tiene una letra que halaga los lujos y las propiedades. “Ando con mi gente en la blindada, y nadie me dice nada. Yo soy el que manda aquí, miro muchas caras asustadas ¿Será mi lanzagranadas? Me miro bien fuckin’ shit, yo soy así. De lejos brilla mi bling-bling, me prendo un Phillie porque sí. Las morras ponen “Gpi”, y solo sé que soy así. Solas se montan en el Jeep, pa’ las dunitas voy el fin. Solo me voy a divertir”, cantan los artistas.

En el video, Maluma aparece en una fiesta con sus colegas, bebiendo licor y bailando con diferentes mujeres. Así mismo, el cantante aparecer quemando billetes y apostando. También aparece bailando con un traje morado a la vista de un helicóptero de policía, desde uniformados vigilan la fiesta.