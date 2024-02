Le llueven elogios a Cristina Hurtado por estas fotos: “La Barbie colombiana”

En junio del 2021, Cristina Hurtado anunció su sorpresiva salida de Guerreros, el programa de pruebas físicas del Canal Uno. En medio de una transmisión en vivo del formato, que presentaba con Josse Narváez, su esposo, la conductora aseguró que se retiraba para cumplir con una importante misión: hacerse cargo del tercer bebé que venía en camino.

La antioqueña emocionó a sus seguidores con el anuncio de su embarazo, pues había quedado en ese estado después de 15 años del nacimiento de Juan José, su segundo hijo. Desde entonces, la también modelo se encargó de cuidar su proceso de gestación hasta el 9 de diciembre de 2021, día en el nació el pequeño Mateo. Durante los primeros meses de vida del niño, la paisa continuó creando contenido para mantener al tanto a sus seguidores sobre su maternidad.

Tras su ausencia en la pantalla chica nacional, la también empresaria se mostró emocionada, a finales del año pasado, tras hablar de su reaparición en la televisión colombiana gracias a su papel de presentadora en el reality de La casa de los famosos. Con un emotivo mensaje redactado en enero de este año, la modelo festejó su regreso.

“Este 2024 me recibe con la gran bendición de acompañarlos de nuevo cada noche en sus hogares. Después de casi 3 años regreso a la televisión con un proyecto que me hace vibrar el corazón, y se convierte en otro gran reto para mi carrera. Lo más lindo y gratificante y le agradezco a Dios que haya sido de esta manera, es que regreso a RCN, no se imaginan la cantidad de abrazos y recuerdos que he revivido en las instalaciones del canal. Así que desde este momento dejo programada nuestra cita para encontrarnos cada noche y vivir juntos esta increíble aventura”, mencionó.

Las fotos de Cristina Hurtado que generaron impacto en redes

Fanáticos de la empresaria han manifestado lo contentos que están por volver a ver a creadora de contenido en las noches del canal RCN, y han halagado su belleza, aquella que, según ellos, resalta mucho más cuando Cris hace lo que más le gusta. Recientemente, la comunicadora subió una galería de imágenes que dejó impactados a sus admiradores.

En las fotos, la colombiana luce un pantalón de color rosa y una blusa blanca. Quienes dejaron sus mensajes en la sección de comentarios la compararon con la muñeca Barbie. “La presentadora más hermosa de la tv colombiana”, “Hermosa la Barbie de Colombia”, “La verdadera Barbie colombiana”, “Pedazo de cielo en la tierra”, destacaron algunos internautas.