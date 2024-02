Carolina Gaitán entregó más detalles de su primer embarazo

En la noche del 7 de febrero Carolina Gaitán impactó a sus seguidores al publicar una importante noticia. La actriz reveló, a través de un video, que se encuentra embarazada de su primer bebé. Tal y como lo manifestó la cantante, está emocionada por darle la bienvenida a su primer hijo, un niño al que llamará Salomón.

Puedes leer también: ¿Camilo y Evaluna esperan su segundo hijo? Este fue el importante anuncio

“Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos. Mi corazón y el tuyo, mi Salomón de mi corazón. No sé nada de esto de ser una guía, ni ser un ejemplo, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte a ti, con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón. Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada, mi creación más magna, mi adoración, sin parangón ni comparación. Salomón de mi corazón. Eres mi mejor historia por contar, mi mejor película en donde actuar. Mi canción lista para cantar. Ser tu mamá es el mejor personaje para interpretar. Bienvenido, mi Salomón de mi corazón”, se le oye decir a la artista de 39 años en el video con el que anunció la llegada de su primogénito.

La intérprete de No se habla de Bruno, una de las canciones más importantes de la película de Disney inspirada en Colombia, Encanto, manifestó su emoción y le pidió a sus seguidores que le desearan suerte en ese nuevo papel que asumía en su vida llamado ‘maternidad’.

Luego de revelar la noticia, Carolina, conmovida, agradeció a sus seguidores por los mensajes tan positivos que le habían llegado, y entregó más detalles de su estado de gestación. Según contó, fue difícil guardar el secreto durante doce semanas, porque quería gritar a los cuatro vientos que sería madre, pero aclaró que lo hizo por recomendación médica. Contó que sus jefes, por supuesto, fueron los primeros en enterarse, por temas contractuales.

Te puede interesar: “Innecesarias”: por estas fotos tildan a Maluma de falto de humildad

“Yo estoy supremamente conmovida, se imaginarán los primeros meses uno está con las hormonas a todo nivel, entonces me la paso ahí sí que en un solo sentimiento. ¡Ay gracias! por alegrarse por esta noticia tan hermosa y los amo mucho a todos”, expresó. Es de resaltar que la expopstar anunció poco tiempo antes de su maternidad que estaba comprometida con su novio, Samir.

Confesó, además, que estuvo embarazada durante la grabación del videoclip de su canción Flaco, y que en la producción usó un vestido que dejaba ver parte de su pancita. A modo de chiste, supuso que sus seguidores habían creído que su abdomen se veía así porque había comido muchos buñuelos de navidad.