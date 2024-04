¡Por fin! Anuel visitó a su hija Cattleya después de un año: “estoy bien feliz”

Luego de haber terminado su relación con Karol G, Anuel inició un nuevo romance con la cantante dominicana ‘Yailin, la más viral’. Los artistas se casaron a los pocos meses y cumplieron uno de los sueños que tenían como pareja: tener una hija.

En redes sociales se mostraban muy enamorados, pero, de un momento a otro, comenzaron los rumores de una crisis matrimonial; incluso, se conoció que, supuestamente, la joven fue víctima de maltrato intrafamilar por parte del cantante.

Anuel se reencontró con su hija Cattleya

Por estos días, el intérprete de Más rica que ayer se encuentra de visita en República Dominicana por un concierto que tuvo el pasado Sábado Santo con su colega Ozuna.

El artista fue entrevistado por Santiago Matías, conocido como ‘Alofoke’, a quien le reveló que, después del concierto, visitaría a su hija Cattleya, quien reside allí junto a su mamá, ‘Yailin, la más viral’.

“Esta es mi segunda casa, aquí está mi hija gracias a Dios, estoy bien feliz que la voy a ver ya”, dijo. Recordemos que Anuel no veía a su hija desde que se separó de Yailin, es decir, hace un año.

“Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña, compartir con ella y tenerla en mi vida y asegurarme que su entorno, su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable. Gracias a Dios yo tuve un estilo de vida y mi vida me cambió y ahora tengo otro y puedo darle una crianza mucho mejor”, dijo en la misma entrevista.

De igual manera, Anuel aseguró que se siente orgulloso por sus hijos y que siempre buscará su bienestar. “Yo tengo dos niñas, tengo un hijo y lo más importante para mí en el mundo es la crianza de mis hijos y poder educarlos correctamente como yo fui educado también”, aseguró.

¿Por qué Anuel no veía a su hija Cattleya?

Hace unas semanas, Yailin delató a Anuel y reveló que, aunque había tenido todas las posibilidades de visitar a su hija, no había querido hacerlo: “su niña está aquí para cuando él quiera, es su hija. Los hijos no tienen que ver con los errores de los padres, si no está ahí es porque aquella persona así lo quiere, pero ahí está su hija”, dijo en ese momento en una entrevista con Brea Frank.

Recordemos que no es el primer escándalo que el artista protagoniza por sus hijos. A comienzos del año pasado negó tener una hija con Melissa Valecilla. “Sí, yo la conozco, compartí con ella, pero no más, no la he vuelto a ver más nunca, si fuera así yo me haría cargo y asumiría la responsabilidad”, dijo.

A las pocas semanas, reconoció que sí era el padre de la niña y pidió perdón por haberla negado. “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija, no me importa lo que digan o piense de mí personas que no saben nada de lo que pasó en realidad”.