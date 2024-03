Mujer asegura que Karol G le hizo mal de ojo durante su concierto: “es una bruja”

En las últimas horas, se volvió tendencia un mensaje que una usuaria publicó en sus redes sociales, afirmando que, supuestamente, Karol G le hizo brujería durante un reciente concierto.

Karol G

¿Qué pasó con Karol G?

La usuaria se hace llamar en X (anteriormente conocida como Twitter), como @delbajoespectro. Bajo ese nombre, hizo la denuncia pública que dejó sorprendidos a más de uno. “Hola, quiero consultar algo y hacer una denuncia pública sobre Karol G. Resulta que fui al concierto de ella, me encontraba en primera fila, y en una de esas vi que Carolina me miró fijamente durante dos segundos. No era cualquier mirada, sino una mirada fea, fúnebre”, escribió al comienzo.

Luego, continuó el hijo afirmando las supuestas consecuencias que eso le habría traído a su vida: “fueron pasando los minutos y de repente veo que mi cartera “desapareció”, (obvio me la robaron) y me hicieron caer feo, tengo un raspón en la pierna color morado, y ahora que lo analizo es culpa de @karolg, a hago responsable de ‘mal de ojo’”.

Usuaria exige reembolso

Como si fuera poco, la usuaria contó que, desde ese momento, todo le ha comenzado a salir mal, razón por la que pide que le devuelvan el dinero que invirtió en el concierto. “Tengo una firme teoría de que esta cantante en auge está metida en cosas muy raras y exijo que me devuelvan mi dinero... No sé cómo explicar bien este suceso, sé que me tacharán de loca, pero juro que ahora sí estoy descifrando su mirada maquiavélica hacia mí para ese entonces y me hizo una transferencia negativa de almas. Todo me está saliendo mal desde ese día, y no me parece coincidencia”.

Sin embargo, esa no fue la única acusación que hizo. También llegó a tildarla de ‘bruja’. “Ella hace conciertos para transferirle sus malas energías a la gente, es bruja, una bruja mala y quería advertirles... Sé lo que digo, lo vi con mis propios ojos, mi intuición no falla. Hay algo horrible en el aura de esa mujer”.

¿Karol G le tiene envidia a supuesta fan?

La conclusión a la que llegó la usuaria fue que, supuestamente, la intérprete de Mi ex tenía razón, le tenía envidia: “La bruja blanca me acaba de decir que efectivamente ella me tenía envidia y por eso me echó esa mirada. Al ser una persona famosa es más difícil hacerse una buena limpieza, ya que estas tienen un contrato de almas pactado y por eso, llegaron a donde llegaron. Moraleja: la envidia puede venir de cualquier persona. No se confíen”.

Por ahora, la artista no se ha manifestado al respecto. En sus redes sociales no ha posteado nada para responderle a esa usuaria, de la cual se desconoce de dónde es.