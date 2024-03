Concierto de Karol G en Venezuela terminó en caos. Fuertes imágenes

Este fin de semana, Caracas, Venezuela vibró con el concierto de Karol G, en su gira Mañana será bonito tour, que tuvo dos fechas en la capital venezolana. ‘La Bichota’ llenó el estadio Simón Bolívar, pues era la primera vez que ofrecía un concierto en ese lugar.

Karol G y Feid Fotografía por: Archivo

Sus fanáticos estaban emocionados. No podían creer que, por fin, estuvieran cantando en vivo, junto a la artista antioqueña, sus éxitos más grandes como Tusa, Provenza, Amargura, Gatúbela, 200 copas, TQG, entre otros.

La paisa invitó al escenario a otros dos artistas muy queridos por los venezolanos: ‘Servando y Florentino’, recordados por haber sido miembros de la banda ‘Salserín’. El momento, para los fanáticos, fue muy especial.

“Qué momento tan lindo”, “qué bello que Karol G pudiera ir a Venezuela”, “lloré de la emoción”, “tremendo cierre de espectáculo”, “espectacular”, “muy bellos”, “el mejor concierto que se ha visto en Venezuela”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes.

Servando y Florentino en el concierto de Karol G en Venezuela ❤️🇻🇪 pic.twitter.com/FZgqUot6a3 — José Luis Fernández (@misterjoseluis) March 24, 2024

¿Qué pasó en el concierto de Karol G en Venezuela?

Aunque los asistentes al segundo concierto esperaban disfrutar del show, se llevaron una gran sorpresa cuando, de un momento a otro, comenzó un enfrentamiento entre los asistentes, pues algunas personas que no tenían boletas intentaron ingresar a la fuerza, razón por lo que el cuerpo de seguridad tuvo que reaccionar de manera inmediata para controlar la situación.

“Estamos en el Monumental con entradas y no nos quieren dejar entrar. Somos muchas personas que ya tenemos las entradas, que llegamos tarde por alguna razón, pero los policías no dejan entrar”, dijo una seguidora.

En las imágenes se observa a la gente lanzando las vallas del concierto de un lado a otro, mujeres agarradas del pelo, abucheos y mucho más.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar: “venezolanos siendo venezolanos, ni en su país saben ser gente”, “pero no se supone que se están muriendo de hambre, pero si tienen para comprar un boleto, es increíble”, “el caos fue afuera, porque adentro fue espectacular”, “esta gente es la que tiene el país destruido con el gobierno”, “así son los venezolanos en cualquier parte del mundo”, “si así protestaran cuando no tienen comida ni hospitales”.

¿Dónde será el próximo concierto de Karol G?

Esta gira de Karol G es considerada una de las más grandes de su carrera, inició en agosto del 2023 con unas presentaciones en Medellín, también pasó por Estados Unidos, México y varios países de Centroamérica.