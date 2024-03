¡Un lujo! Yailin celebró el primer año de su hija Cattleya con Tekashi y sin Anuel

La relación de Yailin y Anuel fue una de las más comentadas en el mundo de la farándula. La pareja se conoció luego que el cantante puertorriqueño terminara su romance con Karol G.

Anuel y Yailin.

Meses después, Anuel y Yailin le gritaban al mundo lo enamorados que estaban, incluso se casaron y planearon la llegada de su hija Cattleya. No obstante, sorprendieron a sus fanáticos con su ruptura, semanas antes del nacimiento de la niña.

Desde entonces, Anuel no volvió a ver a Yailin, salvo el día de su parto. De acuerdo con la generadora de contenido y cantante dominicana, Anuel ha compartido muy poco con su hija y no precisamente porque ella se lo prohíba, sino porque él no ha querido.

Fiesta de cumpleaños de Cattleya, hija de Anuel y Yailin

El 13 de marzo del 2013 se conoció el nacimiento de Cattleya. La pequeña cumple su primer año el próximo miércoles, pero Yailin, su mamá, quiso celebrárselo este fin de semana en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

La fiesta fue espectacular, así la describieron sus seguidores. La decoración fue en tonos pasteles, donde el rosa fue el predominante. “Feliz cumpleaños mi hermosa flor, mi regalo de Dios, tu felicidad es la de nosotros TE AMAMOS”, escribió la dominicana en su perfil de Instagram.

La celebración se realizó en un amplio jardín, donde hubo mucha comida, dulces y juegos. Los seguidores no dudaron en dejar sus comentarios. “Yo miro a una chica que sobre todas las cosas trata de tener un hogar para su hija, quiere estar feliz y que su hogar poco a poco se vaya mejorando, veo tantas personas juzgando como si hubiera un manual para vivir cada persona lo intenta de la manera más correcta que crea, lo importante es el momento que ella está generando en su hija”, “hermosa esa bebé, parece más hija de Tekashi que de Anuel”, “se ven tan bellos”, “muy linda esa fiesta”, “todo muy hermoso”, “la decoración está preciosa”, “ellos son una familia. De corazón deseo que maduren, y sigan adelante”.

Por ahora, Anuel no ha realizado ninguna publicación felicitando a su hija o refiriéndose a la fiesta que le hizo Yailin; algunos de sus seguidores esperan a que lo haga el próximo miércoles que es el día oficial de su natalio.