⁠”Poco hombre y patán”. Nueva y fuerte discusión entre Omar, La segura y Karen

Sin duda alguna, La casa de los famosos Colombia es una de las producciones más comentadas y vistas de la televisión nacional; pues noche a noche, los colombianos a través de sus redes sociales manifiestan su punto de vista respecto a las diversas situaciones que suceden entre los participantes.

Pelea de Omar Murillo, La Segura y Karen Sevillano

La acalorada situación inició en la hora del almuerzo, cuando Karen Sevillano hizo un reclamo porque, según ella, no estaban sirviendo la misma cantidad de comida para todos sus compañeros. Hecho que no pasó desapercibido, pues Omar Murillo no dudo en expresarle su punto de vista.

La conversación se tornó tan fuerte que, el actor aseguró que la generadora de contenido era una persona “doble e hipócrita”, pues no debería estar peleando por un plato de comida. “Creo y siento que no deberíamos de discutir por un plato de comida, cuando hay mucha gente sin tener esta posibilidad (…) Eres ignorantemente concienzuda. Sabes cuánta gente en la calle se muere por no comer y usted peleando”.

Cabe señalar que, Murillo alegó que no se debía pelear por un plato de comida; sin embargo, Sevillano se defendía y aseguraba que no lo estaba haciendo por eso, sino porque la repartición de los alimentos fuera mucho más equitativa y justa, pues para ella, todos merecen recibir la misma porción.

La situación se tornó un poco acalorada y los participantes de La casa de los famosos Colombia aprovecharon la oportunidad para decirse una que otra verdad; sin embargo, en medio de esta, la generadora de contenido digital ‘La segura’ y el modelo fitness Juan David no dudaron en intervenir para tratar de calmar un poco los ánimos.

Sin embargo, la reacción de Juan David Zapata no fue bien vista y Omar Murillo se sintió amenazado por lo que le dijo: “¿Me vas a pegar?”. Tras esta fuerte reacción, Julián Murillo también intervino y se llevó al actor del lugar, acabando con la discusión.

Por su lado, ‘La Segura’ no dudo en apoyar a su amiga y le envió un fuerte mensaje al reconocido actor: “Ándate a hablar cámara por cámara de lo malas que somos nosotras. Más estúpido, sos voz, ridículo, patán, guache igualado”

Omar Murillo pide perdón en ‘La casa de los famosos’

Luego de varias horas de vivir la tensa situación, el actor que interpretó al popular ‘Bola 8′ en El man, es Germán, decidió hablar con los dieciocho habitantes más de La casa de los famosos Colombia y señaló que este tipo de temas le afloran muchos sentimientos, pues no desea que nadie, por ningún motivo, aguante hambre. “Le pido perdón de corazón a Karen, me postro a ser nominado esta semana, pero no quiero que mis palabras se malinterpreten. Lo que hago, lo hago con y desde el corazón”.