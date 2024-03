Carla Giraldo sorprendió con este beso a Carmelo en ‘La casa de los famosos’

Mientras en La casa de los famosos se conforman algunas parejas, la presentadora Carla Giraldo sorprendió a los televidentes con un inesperado beso a Carmelo Rendón, personaje interpretado por el actor Emmanuel Restrepo, en plena emisión en vivo.

Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’. Fotografía por: RCN Televisión | Edición: Revista Vea

Beso de Carla Giraldo y Carmelo en ‘La casa de los famosos’

Todo ocurrió en la noche del pasado 29 de febrero, durante la transmisión del capítulo 19, en el que se mostraron los mejores momentos del fuerte enfrentamiento entre ‘Bola 8′ y ‘Culotauro’ por temas de comida.

Posteriormente, la presentadora Cristina Hurtado envió a un corte comercial y, tras el regreso, Carla Giraldo y Emmanuel Restrepo, bajo su personaje de Carmelo Rendón, fueron captados por las cámaras dándose un corto beso.

“Un beso no se le niega a nadie”, dijo la antioqueña entre risas, lo que dejó en evidencia la amistad y complicidad que existe entre ambos presentadores de La casa de los famosos.

Como era de esperarse, el pico entre Giraldo y Restrepo no pasó desapercibido entre los televidentes, y fueron miles de opiniones las que se conocieron por medio de las redes sociales.

“Esa no me la esperaba”, “en pequeños momentos envidio a Carmelo y este es uno de esos”, “Carmelo cumpliendo el sueño de muchos hombres en Colombia”, “el virus de la calentura está desatado en ‘La casa de los famosos’” y “me gustó ese besito, muy tierno”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores del reality show de RCN Televisión.

Carla Giraldo debutó entre críticas y aplausos en ‘La casa de los famosos’

Teniendo en cuenta que el público está acostumbrado a verla como actriz, el debut de la paisa como presentadora dividió opiniones.

“Mi papel como presentadora, yo lo llamó así porque para mí es un personaje más, porque voy a seguir siendo yo pero me toca presentar...Va a ser una experiencia inolvidable, tanto para los colombianos, como para mí, para Cristina también, es su regreso a casa, al Canal RCN (...) Creo que eso le va a llamar mucho la atención a la gente, para saber si realmente uno se agarra del pelo o no, esa es la pregunta de todo el mundo siempre, ¿ustedes si pelean?, ¿eso es o no verdad?, ¿eso es actuado? Está para que la gente se entretenga y lo descubra”, comentó en charla con La Mega.

Sin embargo, sus errores ante las cámaras se los han cobrado caro en redes sociales. Por fortuna, Carla Giraldo no presta mucha atención y así lo demuestra a través de cada mensaje con el cual se defiende de las críticas.

“¿Cómo van con la envidia? Yo me río y sigo”, escribió hace poco en su cuenta de Instagram.