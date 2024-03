Alejandro Estrada borró todas las fotos con Nataly Umaña: “da rabia”

En las últimas horas, usuarios en redes sociales han estado ‘desatados’ por lo que está ocurriendo en La casa de los famosos con Nataly Umaña y Melfi, quienes han dejando en evidencia ciertos acercamientos que, para algunos televidentes, no deberían ocurrir.

Nataly Umaña y Miguel Melfi protagonizaron acercamiento ‘íntimo'. Fotografía por: RCN Televisión - Captura de pantalla | Edición Revista Vea

En un principio, los participantes cruzaban algunas miradas particulares. Luego, comenzaron a entablar una amistad un poco más profunda hasta que, finalmente, se acercaron un poco más y ahora están en el ojo público por, supuestamente, tener algo más que una amistad, aseguran algunos internautas.

¿Qué pasó entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Esta semana, el actor Alejandro Estrada fue invitado al programa Buen día Colombia, donde habló sobre lo que está ocurriendo con su esposa y Melfi. Allí, el artista se mostró tranquilo y afirmó que confiaba plenamente en ella, aunque sí le disgustaba un poco que el joven cantante la tocara.

“No me esperaba que la amistad llegara a ese límite, pero conozco muy bien a Nataly, prefiero escucharla a ella personalmente, no sabremos si ha sido parte de la estrategia. Ya lo habíamos hablado y yo le dije que le diera manejo, si vas a estirar la cuerda siempre debe haber un límite. Sinceramente no me está mortificando mucho el tema, sin embargo, hay que entender que uno a una persona casada no se le acerca”, afirmó.

Alejandro Estrada, ¿molesto por coqueteos de Melfi con su esposa?

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos, se volvió tendencia una escena en la que Melfi acaricia el abdomen de Nataly, e incluso, intentan darse un beso.

Eso se convirtió en toda una polémica en redes sociales, afirmando que, supuestamente, Umaña le estaría siendo infiel a su esposo Alejandro Estrada.

Han sido tantos los comentarios, que el actor tuvo que poner su cuenta de Instagram privada. No obstante, lo que más llamó la atención es que en el feed ya no aparece ninguna foto con ella, aparentemente las borró o las archivó para no recibir más comentarios al respecto.

Internautas opinan sobre relación de Nataly Umaña y su esposo

Por supuesto, las redes “estallaron” y los internautas han dejado sus opiniones: “da rabia ver a una mujer así irrespetando a su esposo si ella no quiere nada... el vídeo lo dice todo”, “será que está separada. No hay otra forma de justificar esos shows”, “el hombre llega hasta donde la mujer le permite”, “una mujer casada que no respeta ni a su marido”, “¿será que se van a separar?”, “qué falta de respeto con Alejandro”.

Por ahora, el esposo de Nataly Umaña no ha publicado nada en sus redes sociales, refiriéndose a lo que ocurrió anoche con su esposa.