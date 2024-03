Paola Turbay habló de su primera vez pasada de tragos: “me sacaron de las mechas”

La participación de Paola Turbay en Miss Universo en 1992 la convirtió en una de las figuras más importantes del país.

Aunque no logró quedarse con la corona que la convertía en la mujer más hermosa del mundo en su época, ocupó el segundo puesto del certamen, por debajo de Michelle McLean, la representante de Namibia que fue nombrada como la nueva soberana de la belleza internacional.

La colombo estadounidense, desde entonces, ha hecho importantes apariciones en la televisión nacional, tanto como actriz como presentadora. Así mismo, en una importante celebridad en redes sociales gracias al más de millón de personas que la siguen en sus redes sociales.

De la misma manera, la empresaria creó su propia marca de productos cosméticos llamada 24/7, con la que pretende compartir varios de los secretos que hoy mantienen su título de ser una de las mujeres más bellas de Colombia.

Justamente, fue en una entrevista con Eva Rey que la exseñorita Colombia habló de los días es los que participó en el reinado de belleza nacional. Reveló que, por aquellos días, no solo se embriagó por primera vez, sino que además fue la primera vez en su vida que fumó un porro (cigarrillo de marihuana). Añadió, además, que por aquellos días no había tenido relaciones sexuales.

Paola Turbay habló de sus primeras veces

“Mi primera borrachera fue en el reinado. Me siento en lar mesa con mis compañeras, con los modelos, con todo el mundo, y arrancamos a tomar aguardiente blanco del Valle. Y uno y otro, y yo decía, no, eso no coge, esto es suavecitico, esto no coge, terminamos paradas en las mesas, los mecheros echándonos. De ahí nos fuimos al cuarto de la señorita Guajira, con botella en mano, a seguir bebiendo, y de ahí me sacaron de las mechas a seguir a Ibagué”, inició diciendo al relatar su anécdota.

Según contó, horas después tenía un desfile, por lo que llegó al compromiso ‘vuelta nada’ y con tufo. “(Desfilé) enguayabadísima. Esa fue mi primera borrachera, a los 21 años”, añadió. Tal y como lo recordó, a ella la cuidaron mucho, por lo que muchas cosas que la mayoría de gente hace en su adolescencia, ella las hizo después de cumplir 20.

Reveló que el día que entregó la corona se fumó su primer porro, con quien es su esposo ahora, Alejandro Estrada, y que por esa misma época todavía no había comenzado su vida sexual. Cuando ganó la corona, reveló, era virgen. “Yo era una santa, yo era una zanahoria, a mí me cuidaban muchísimo”, mencionó.