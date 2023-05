¿Paola Jara se operó la nariz? Esta sería la razón de su cambio físico

Paola Jara es una de las artistas más comentadas de la farándula en Colombia, no solo por su carrera artística, sino también por todo lo que ocurre con su entorno personal.

El cantante de música popular, Jessi Uribe, reveló como enfrentó las críticas cuando inició su amor con Paola Jara, su actual esposa. Fotografía por: Instagram: @jessiuribe3

Su relación con Jessi Uribe casi siempre genera múltiples comentarios por parte de los internautas, quienes, desde el comienzo del romance, criticaron a los artistas pues el intérprete de Dulce pecado no se había separado de su primera esposa cuando se enamoró de la paisa.

¿Paola Jara está embarazada?

En algunas oportunidades, la pareja ha hablado sobre sus planes de convertirse en padres. El santandereano tiene cuatro hijos con Sandra Barrios, pero no descarta la posibilidad de tener otro heredero con Paola, aunque ella ha dicho que, por ahora, no está en sus planes ser madre. “Prefiero no dar un ‘no’ rotundo porque no sé si en un par de años amanezca con la idea loca de decir: quiero un bebé”, dijo hace un tiempo en sus redes sociales.

En los últimos días, el programa Lo sé todo generó los rumores de un supuesto embarazo de parte de la intérprete de Mala mujer, porque, supuestamente, se ve un poco diferente en las fotos que ha publicado en sus redes sociales. “La vemos más rellenita, más lozana, con una luz especial, más gordita”, dijo el presentador Ariel Osorio. De igual manera, el comunicador señaló hace unos días: “la pareja trabaja arduamente y está en tratamiento médico porque se encuentran deseosos de estar en embarazo”.

¿Paola Jara se realizó cirugía estética?

Luego de esos rumores, el mismo programa de entretenimiento señaló que no se trataría de un embarazo, sino que, probablemente, la verdadera razón de sus “kilos de más”, corresponderían a una cirugía estética que se habría realizado en su rostro. Se trata de una supuesta intervención en su nariz y esa sería la verdadera razón de su cambio físico. “Les voy a contar qué tiene Paola Jara. Les voy a contar lo que es evidente: Paola Jara tiene un cambio y es de nariz, se ha operado. Nos enteramos que ha pasado, de nuevo, por el quirófano para arreglarse su nariz”, aseguró el presentador.

Por ahora, la cantante no se ha manifestado al respecto para confirmar o desmentir esa información, lo cierto es que los internautas sí han notado su cambio. “¿Qué le ha pasado en la cara a Paola?”, “se ve diferente”, “pareciera embarazada”, “se hizo algo en la cara”, “parece otra persona”.