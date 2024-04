Mónica Fonseca, esposa de Juan Pablo Raba, recordó su primera boda: no se casó por amor

Mónica Fonseca, antigua presentadora de Noticias RCN y NTN24, ha tenido una vida amorosa bastante interesante, con tres matrimonios a lo largo de estos años. Sin embargo, el primero de estos compromisos no fue por amor.

El primer matrimonio de Mónica Fonseca

Contrario a lo que algunos pensaban, el primer esposo de la periodista de 41 años no fue un conocido actor, sino que se trató de un amigo suyo con el que se casó por un favor.

Así lo reveló en una entrevista que concedió al comediante Alejandro Riaño y su Juanpis González Live Show.

De acuerdo con lo expuesto por Mónica Fonseca en esta charla, hace tiempo tuvo un amigo que tenía planes de irse a Estados Unidos, pero tuvo varios problemas para obtener el permiso necesario de estadía.

Fue entonces cuando este joven buscó ayuda en la presentadora, teniendo en cuenta que ella nació en Miami y tiene nacionalidad estadounidense, a lo que ella accedió.

“Él me dijo: ‘¿Se casa conmigo?’ y yo dizque ‘bueno, listo, hágale’. Nos divorciamos top, bien. O sea fue como ‘no te fuiste a Estados Unidos a estudiar y no seguimos de novios ni de matrimonio’. Ese fue el primero”, comentó Mónica Fonseca, lo que dejó sorprendido a Juanpis González, quien hizo varios chistes al respecto.

La historia de amor de Mónica Fonseca y Juan Pablo Raba

El actor y la presentadora han tejido una historia de amor por la que a ambos les llueven elogios. Y es que, luego de comenzar a interactuar a través de redes sociales, se acercaron personalmente y Cupido hizo de las suyas.

Sin pensarlo, aquellos mensajes resultarían en una relación y un matrimonio que, el próximo 8 de agosto de 2024, cumplirá su aniversario número trece



Mónica Fonseca y Juan Pablo Raba tienen dos hijos: Joaquín, nacido en 2012, y

Luna, quien llegó al mundo en 2017; con quienes conforman una familia que se mantiene firme a pesar de los problemas.

“En el silencio se puede encontrar la calma, se puede leer con atención, se puede pensar mejor. Tanto ruido trae más ruido. El silencio es capaz de componer armonía y sobre todo de traer claridad al pensamiento. Llegar a la verdad, compilando con rigurosidad lo que en sí misma la alimenta: la calma, la memoria clara, la historia… La verdad no se afana (...) el silencio es un momento perfecto para hacer todo mejor. Y luego no salir con más ruido. No le tengan miedo a parar. Si algo le tenemos que aprender a las máquinas es que cuando se recalientan… No funcionan bien. Seamos más humanos y menos máquinas”, fue el amoroso mensaje que compartió la comunicadora colombo estadounidense, tras una polémica de la que fue víctima su esposo en agosto pasado.