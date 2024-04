Miguel Melfi tiene otra admiradora en ‘LCDLF’: es una de las nuevas integrantes

La casa de los famosos tiene nuevas integrantes y una de ellas ya le echó el ojo a Miguel Melfi, el panameño que tuvo un romance con Nataly Umaña y que bastante polémica despertó al interponerse en la relación que la actriz tenía con Alejandro Estrada.

Miguel Melfi en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

La nueva concursante de ‘La casa de los famosos’ que gusta de Miguel Melfi

Se trata de Nanis Ochoa, quien, además de hablar sobre los problemas que tiene con sus hijas, opinó en su primer capítulo de algunos compañeros.

Todo ocurrió cuando Carla Giraldo le dio la bienvenida a la nueva participante y le preguntó si alguno de los hombres de la casa le llama la atención.

Fue entonces cuando la antigua presentadora de Lo sé todo admitió que Miguel Melfi le parece “lindo”. Sin embargo, no se aguantó las ganas y confesó por qué no consideraría tener una relación con el joven artista.

“Ahí no hay nada y el que me parece como lindo, hay que pedirle permiso a la mamá ¡Qué pereza!“, respondió Nanis Ochoa a Carla Giraldo, quien se mostró sorprendida ante estas declaraciones.

Las reacciones de los televidentes a lo dicho por la también actriz no se hicieron esperar y recibió decenas de comentarios, como: “Ya sabemos cuál es la próxima víctima de Miguel Melfi”, “Nanis, por favor no caigas ahí”, “alguien que por favor vaya hasta la casa y le diga que no vaya a cometer esa embarrada” y “en esa casa se puede esperar cualquier cosa”.

“Me cogieron de estúpido”: ¿Miguel Melfi ya no quiere a Nataly Umaña?

En medio de una conversación que sostuvo con Karen Sevillano, Ornella Sierra y otras compañeras en La casa de los famosos, el participante extranjero sacó a flote el tema del romance que tuvo con Nataly Umaña y que tantas críticas le costó.

Durante ese momento, el panameño le preguntó a sus amigas si consideraban que la actriz se había aprovechado de él, a lo que Sevillano contestó: “Yo fui y hablé contigo, y te dije ‘Melfi, tú eres una buena persona, un buen competidor, y por eso yo no quiero que usted, aquí en Colombia, vaya a quedar como el que se metió en un matrimonio, porque ella se puede lavar las manos (...) De pronto el marido le dijo: ‘Como usted es actriz, pues vaya allá, bésese y haga show, que yo hago acá afuera también hago show’, porque los dos son figuras públicas”.

Ante estas crudas palabras, Miguel Melfi se quedó pensando y concluyó: “Me cogieron de estúpido”.