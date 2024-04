Yina Calderón contó por qué rechazó ‘La casa de los famosos’: “Para que sepan”

Luego del anuncio que hicieron en La casa de los famosos sobre el ingreso de nuevos participantes, algunos televidentes y concursantes creyeron que, entre este grupo, estaría Yina Calderón.

De hecho, días antes de conocerse el listado de los seleccionados, la influenciadora despertó sospechas con estas palabras: “Es mejor que doña Villana (Karen Sevillano) y esa veterana, que cree que tiene 15 (Sandra Muñoz), no me invoquen. Calladitas, niñas, calladitas porque se puede estar cambiando de decisión“.

Fanáticos de 'La casa de los famosos' querían ver a Yina Calderón convivir con algunas de sus rivales, como 'La Segura' y Karen Sevillano Fotografía por: Instagram - Edición Revista Vea

¿Por qué Yina Calderón rechazó ‘La casa de los famosos’?

A pesar de los rumores, la antigua concursante de Protagonistas de Nuestra Tele no llegó entre el grupo de nuevos miembros de La casa de los famosos. Fue entonces cuando aclaró que, aunque estuvo muy cerca de entrar al programa, se arrepintió de firmar su contrato a último momento.

“Una de las primeras cosas que ustedes me han preguntado es, ¿qué pasó con la casa de los famosos? Yo les voy a contar como a grosso modo sin tampoco entrar como a especificar tanto, simplemente porque siento que ustedes saben que yo respeto y quiero el canal de RCN porque me dieron esa primera oportunidad en Protagonistas de nuestra tele. Por lo tanto, yo soy una mujer agradecida y no hay que como contar todo lo que pasó, pero les voy a aclarar para que sepa efectivamente”, explicó inicialmente.

“A mí me llamaron. Yo envié todos mis documentos, pudimos llegar a una negociación. Ya luego ellos me mandaron el contrato, pero cuando el contrato ya estaba, no pudimos llegar a ningún acuerdo. Esa es la verdad. No hay nada en contra el canal. Siento que no es el momento para mí, no era la oportunidad para mí. De pronto más adelante, ¿saben? A mí me gustaría estar como en una casa así encerrada nuevamente, pero sí”, agregó Yina Calderón.

Por último, la huilense aprovechó y dejó abierta la posibilidad a participar en otra temporada o en algún formato similar: “En otra oportunidad será, chicos, de todas maneras véanse el programa que está chévere, a mí me gusta demasiado el formato, y siempre voy a ver agradecida con RCN. Pero bueno, la Karen se salvó”.

La pulla de Yina Calderón a ‘La Segura’ y a Karen Sevillano

Para nadie es un secreto que la DJ de gauracha y las influenciadoras caleñas no tienen una buena relación. Con Nathalia Segura, por ejemplo, la opita ha discutido en diferentes ocasiones y de los fuertes comentarios que han cruzado hay evidencia, incluso, en publicaciones hechas por medios de comunicación.

Por esta razón y ante los rumores de su ingreso a La casa de los Famosos, Yina Calderón aprovechó para dejarle una pulla a sus colegas y rivales.

“Es mejor que tengan miedo, doña Villana y doña Insegura”, escribió la polémica figura de redes sociales, lo que avivó todavía más los rumores que rondan alrededor de su futuro en el reality show del canal RCN y Vix.